HEM ÇALIŞIP HEM HALAY ÇEKTİLER - Son Dakika

HEM ÇALIŞIP HEM HALAY ÇEKTİLER
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Van'da, 1 metreyi geçen ve 687 yerleşim birimine ulaşıma engel olan karları temizleyen belediye ekipleri, Kürtçe şarkılar eşliğinde hem çalıştı hem halay çekti.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:24 Kaynak: DHA
Van'da, 1 metreyi geçen ve 687 yerleşim birimine ulaşıma engel olan karları temizleyen belediye ekipleri, Kürtçe şarkılar eşliğinde hem çalıştı hem halay çekti. Büyükşehir ve İpekyolu belediyesi görevlileri, kent merkezinde yoğun çalışma yürütürken, karla mücadele ekipleri de 687 mahalle ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açmaya çalışıyor. İş makineleriyle belirli noktalara toplanan kar kütleleri, kamyonlara yüklenip, il dışına taşınıyor.
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