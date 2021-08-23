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Hem çevreyi korudular hem de hastalara umut oldular - Son Dakika

Hem çevreyi korudular hem de hastalara umut oldular

23.08.2021 00:58
Hem çevreyi korudular hem de hastalara umut oldular, System.String[]

ZONGULDAK (İHA)–Zonguldak'ta teyze ve yeğen hobi olarak başladıkları ürünleri geliştirerek sergi açtılar.

ZONGULDAK (İHA)– Zonguldak'ta teyze ve yeğen hobi olarak başladıkları ürünleri geliştirerek sergi açtılar. Gelirlerini ise çocuk hastalara umut olmak için bağışlayacaklar.

Zonguldak'ta Yasemin Özdemir ve yeğeni Tuğba Yılmaz, hobi olarak başladıkları el ürünlerinde kendilerini geliştirerek geri dönüşüm malzemelerinden elde ettiği ürünlerin gelirlerini SMA hastalarına bağışlayacaklar. Yaklaşık 4 ay önce hobi olarak başladıkları tamamen geri dönüşüm ürünlerinde elde edilen ürünleri kendileri tasarlayarak sergi açtılar. AVM'nin giriş katında sergisi açılan ürünler satışa sunuldu.

Amaçlarının bir nebze de olsa destek olmak olduğunu söyleyen Yasemin Özdemir, Yasemin Özdemir, "Biz bu işe ilk olarak Mayıs ayında hobi olarak başladık. Zaman geçirmek boş vakitlerimizi değerlendirmek istedik. SMA hastası Alparslan diye bir çocuğumuz var şu anda yoğun bakımda. Boş geçirdiğimiz zamanları ve yaptığımız ürünleri hani daha verimli nasıl kullanabiliriz diye düşünürken bunları gördükten sonra bunların satışını gerçekleştirelim dedik. Çöpe atılacak kutuları başka malzemeleri geri dönüşüm olarak kullandıktan sonra tekrar satışa hazır hale getirip bunun satışını gerçekleştirip SMA hastalarının hesabına yatırmaya karar verdik. Böyle güzel işler yapmak bizi çok mutlu etti. SMA hastalı çocuklarımız adına da onlardan da güzel tepkiler geldi. Ayrıca Instagram hesabımızda hobi etkinliği olarak bir sayfamız oluşturduk. Oradaki insanlarımız yardımseverlerimize bugün satacağımızı duydukları için onlarda ürün gönderdiler onların satışına gerçekleştiriyoruz. Vatandaşların ilgisi de büyük. Zonguldak'ın böyle bir şeye ihtiyacı varmış güzel oldu. Sosyal medya hesaplarından yazıyorlar biz de katılalım diye. SMA hastası ve yardım yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçları karşılamak amacıyla bu yola çıktık. Tamamen kendi imkanlarımızla ben kendi mutfağında yapıyoruz. Atölyemiz yok daha çok yardım ederlerse daha güzel sonuçlar alabiliriz. SMA çocuklarımız gerçekten şu anda çok zor durumdalar aileleri perişan durumda onları bir nebze de olsa nefes olmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hem çevreyi korudular hem de hastalara umut oldular - Son Dakika


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