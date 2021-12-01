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Hem çevrim içi hem yüz yüze Kürtçe öğreniyorlar - Son Dakika

Hem çevrim içi hem yüz yüze Kürtçe öğreniyorlar

01.12.2021 11:08
Hem çevrim içi hem yüz yüze Kürtçe öğreniyorlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Medeniyet Dilleri Atölyesinde açılan kursta, aralarında memurlar ile mahkemelerde bilirkişi ve tercüman olarak görev alacak kişilerin bulunduğu kursiyerler, ücretsiz Kürtçe öğreniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Medeniyet Dilleri Atölyesinde açılan kursta, aralarında memurlar ile mahkemelerde bilirkişi ve tercüman olarak görev alacak kişilerin bulunduğu kursiyerler, ücretsiz Kürtçe öğreniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Dil Geliştirme ve Koruma Şube Müdürlüğünün açtığı atölyede Arapça, Farsça, Osmanlıca, Zazaca ve Süryanice'nin yanı sıra Kürtçe kursu da ilgi görüyor.

Kursiyerlerin kimi nişanlısının ailesiyle diyalog kurmak kimi mahkemelerde tercüman olmak bazısı da kamuda vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için Kürtçe öğreniyor.

Alanında uzman eğitmenlerin verdiği, yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirilen eğitimlere, 18 yaş üstü kursiyerler kabul ediliyor.

Kürtçe kursu için başvuran 75 kişi yüz yüze, 65 kişi de çevrim içi eğitim alıyor.

Çevrim içi eğitimler katılım belgeli, yüz yüze eğitimler ise katılım belgeli ve sertifikalı olacak.

Diyarbakır dışından da talep geliyor

AA muhabirine konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, atölyede 6 dilde eğitimler verildiğini söyledi.

Diyarbakır dışında da taleplerin gelmesinin kendilerini sevindirdiğini anlatan Çelik, bundan dolayı eğitimlerin çevrim içi de verildiğini belirtti.

Geçen eğitim sezonunda tüm kurslara 1000 başvuru olduğunu, 650 kişinin eğitimlerine devam ederek sertifikalarını aldığını anımsatan Çelik, bu sezon da 500 kursiyerin bulunduğunu, 250'sine yüz yüze, diğerlerine de çevrim içi hizmet sunulduğunu aktardı.

Çelik, "Diyarbakır, Kürtçenin çok yaygın konuşulduğu bir şehir. Diğer dillerle beraber Kürtçe kursuna oldukça rağbet oldu. Kursiyerler arasında vatandaşlarla iletişimini daha sağlıklı kılmak maksadıyla Kürtçe öğrenmeye gelen memurlar da var." diye konuştu.

Haftada 2 gün veriliyor

Eğitmen Asya Kutluk da Kürtçe kursunu 2 yıldır haftada iki gün olacak şekilde verdiklerini söyledi.

Kurslara daha çok memurların başvurduğunu anlatan Kutluk, " İzmir'den gelen bir kursiyerimiz arkadaşları ve vatandaşlarla Kürtçe konuşmak için kursa geliyor. Okul öncesi öğretmeni olan bir kursiyerimiz de veli ve öğrenciyle iletişim sağlamak için Kürtçe öğreniyor." diye konuştu.

Kutluk, kursiyerlere alfabeyi ve günlük hayatta karşılaşabilecekleri kelimeleri öğrettiklerini aktardı.

Kursiyerlerden Gülsüm Taş ise Dicle Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü okumak için İzmir'den geldiğini kaydetti.

Yöre insanıyla iyi bir diyalog kurmak ve insanlara yardımcı olmak için Kürtçe öğrenmek istediğini ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Mardinli olan nişanlımın ailesiyle diyalog kurmak için kursa katıldım. Büyükşehir Belediyesinin bize sunduğu bu imkandan dolayı çok mutluyum. Sadece Kürtçe değil, birçok dilde eğitim alabiliyoruz. Öğretmenlerimiz bize çok yardımcı oluyor."

Emekli öğretmen Mehmet Yavuz Kahraman da Kürtçe öğrenmek ve kendisini geliştirmek için kursa katıldığını belirtti.

Kahraman, "Hayatın her alanında ve mahkemelerde kendini savunamayan kişilere tercümanlık yapmak için kursa geliyorum." ifadelerini kullandı.

Kamu kurumunda personel sorumlusu olarak çalışan Hidayet Öncü ise bölgede yaşayan vatandaşlara yardımcı olmak için kursa geldiğini belirtti.

Mahkemelerde Kürtçe bilirkişi olarak görev aldıklarını kaydeden Öncü, "Öğrenilen dili hayatımızda kullanmak ayrı bir anlam kazanıyor." diye konuştu.

Hem çevrim içi hem yüz yüze Kürtçe öğreniyorlar
Hem çevrim içi hem yüz yüze Kürtçe öğreniyorlar
Hem çevrim içi hem yüz yüze Kürtçe öğreniyorlar
Hem çevrim içi hem yüz yüze Kürtçe öğreniyorlar
Hem çevrim içi hem yüz yüze Kürtçe öğreniyorlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Süryanice, Kürtçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hem çevrim içi hem yüz yüze Kürtçe öğreniyorlar - Son Dakika


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