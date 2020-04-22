Hem davul imal ediyor hem de ramazanda davul çalıyor - Son Dakika
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Hem davul imal ediyor hem de ramazanda davul çalıyor

6 saat önce

Hem davul imal ediyor hem de ramazanda davul çalıyorAYDIN'ın Germencik ilçesinde, evli ve 4 çocuk babası Gökhan Kemcen(38), 18 yıldır baba mesleği davul imalatını sürdürürken aynı zamanda ramazan davulculuğu da yapıyor.

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Hem davul imal ediyor hem de ramazanda davul çalıyor

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, evli ve 4 çocuk babası Gökhan Kemcen(38), 18 yıldır baba mesleği davul imalatını sürdürürken aynı zamanda ramazan davulculuğu da yapıyor. Kemcen'in aile fertleri ile birlikte imal ettiği davullar, Türkiye'nin çeşitli illeri dışında Avrupa ülkelerine de gönderiliyor.

Yenimahalle'de yaşayan Gökhan Kemcen, eşi ve çocuklarıyla birlikte davul imal ediyor. Kemcen ailesi, imal ettikleri davulları Türkiye'nin birçok ili dışında Almanya, Fransa ve Makedonya gibi birçok Avrupa ülkesine ve Tunus'a da pazarlıyor. 15 yaşındayken babası Faruk Kemcen'in yanında davul imalatını öğrenen Gökhan Kemcen, 10 yıl sonra kendi işini yapmaya başladı. Önce deri davul imal eden Kemcen, daha sonra röntgen filmi diye bilinen polyesterden farklı davullar yapmaya başladı. İmal ettiği davulların ünü, kısa sürede sosyal medya sayesinde ülke dışına kadar yayıldı. Kemcen, 250 liraya mal ettiği davulları 400 ile 500 lira arasında değişen fiyatlarla sattığını belirtti. Boş zamanlarında zurna çaldığını da söyleyen Kemcen, "Babamdan öğrendiğim bu mesleği ilerleterek kendi imkanlarımızla yapmayı sürdürdük. Boyama, geçirme ve zımbalama gibi kendime özgü farklı davullar yapmaya başladım. İmal ettiğimiz davullar çok beğenildi. Kasnakları Bursa'dan alıyoruz. Buraya kargoyla geliyor. Marangoz ve boyama işlemlerini kendim yapıyorum. Kızlarım da bana yardımcı oluyor. 400 ile 500 lira arasında satıyoruz. Çok pahalı değil, sürümden kazanıyorum. Işıklı davullarda ise fiyat 100 lira fark ediyor. Kasnaktan bitime kadar 10 işlemden geçiyor" dedi.

RAMAZAN DAVULU DA ÇALIYOR

Aynı zamanda ramazan davulu da çaldığını ifade eden Kemcen, "Ramazan davulu da çalıyorum. Bir arkadaşım sayesinde öğrendim. Sesim çok güzel olduğu için 15 yıldan beri de Davutlar Mahallesi'nde ramazan davulculuğu yapıyorum. Maniler de çok tutuluyor" diye konuştu.

Gökhan Kemcen'in söylediği kendi manilerden biri ise şöyle:

"Davutlarda giderken baktım kahvede arkadaşlar sohbet ediyor. Bir anda aklıma gelen maniyi söylemeye başladım. "Davutların dağları/ Şeftalidir bağları/ Oturmuşlar sohbette ediyor/ Davutlarında ağaları/ İşte geldi büklüm büklüm/ Lale ile sümbül yüklü/İki de gözümün nuru da Davutlar halkı/ Sizlere selamünaleyküm"

İL İL DOLAŞARAK TAMİRAT YAPIYOR

Davul tamiratı için il il dolaştığına da değinen Kemcen, "Tanındıkça işler çoğalıyor. Ramazan davulu tamirat işleri de yapıyorum. Ekonomik durumu olmayanlar yeni davul alamayınca tamirat yaptırıyor.  Tamirat işi için uzakta olanlar imkanları olmadığı için buraya gelemiyor. 2 kızım ve eşimle birlikte kendi otomobilimle Antalya, İzmir ve Denizli gibi diğer illere de gidiyoruz" diye konuştu.

'BABAMA YARDIM EDİYORUM'

Gökhan Kemcen'in kızı Firdevs Aleyna Kemcem (15), "Daha önce ablam babama yardım ediyordu. Ablam 2 yıl önce evlenince ben yardım etmeye başladım. Babam da ben bildim bileli bu işi yapıyordu. Babam birçok işi hallediyor. Bana sadece davulun iplerinin dikim ve gerilme işi kalıyor" dedi.

Kemcen ailesinin komşularından ortaokul öğrencisi Cafer Yokun (14) ise, "Zımba işlerini yapıyorum. Gökhan amcamın yanında bu işi öğreniyorum. Ben de bu mesleği öğrenerek yapıyorum. Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisiyim. Okullar tatil, ben de burada yardımcı oluyorum" diye konuştu.


Germencik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:45 Kaynak: DHA

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