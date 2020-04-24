Hem dezenfekte hem davul aracı - Son Dakika
Son Dakika Genel Hem dezenfekte hem davul aracı - Son Dakika

Hem dezenfekte hem davul aracı

15 dakika önce

Hem dezenfekte hem davul aracı -Vatandaşları şaşırtan davulcu Balıkesir Dursunbey Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında, ilginç bir uygulamaya imza atarak ramazan davulcularının bulaş riskini arttırmaması amacı ile ilaçlama aracı ile hem dezenfekte çalışması yapıyor hemde ses...

Hem dezenfekte hem davul aracı

-Vatandaşları şaşırtan davulcu

BALIKESİR - Balıkesir Dursunbey Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında, ilginç bir uygulamaya imza atarak ramazan davulcularının bulaş riskini arttırmaması amacı ile ilaçlama aracı ile hem dezenfekte çalışması yapıyor hemde ses sistemi yerleştirilen araç ile davul çalıyor.

Dursunbey Belediyesinin gece saatlerinde yaptığı dezenfekte çalışmalarında artık vatandaşlar da sahura uyandırılacak. Ramazan ayının ilk sahurunda uygulanmaya başlayan anons sistemli ramazan davulcusu büyük ilgi gördü. Vatandaşları şaşkınlıkla yataklarından uyandıran uygulama beğeni topladı.

Korona virüs salgını sebebi ile davulcuların bahşiş alarak bulaş riskini arttıracağı düşünüldüğü için bu tür bir uygulamaya gittiklerini ifade eden Dursunbey Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan, ilaçlama aracı ile gece saatlerinde hem dezenfekte çalışması hemde ses sistemi ile manili davul çalarak vatandaşları sahura uyandırdıklarını belirtti. Korona virüsle mücadele kapsamında bu uygulamaya başladıklarını ifade eden Bahçavan, "İnşallah bu salgın tez zamanda son bulur bizlerde alışageldiğimiz Ramazan aylarını hep birlikte yaşarız" dedi.

Sahur vaktine kadar ilçenin her cadde ve sokağında dolaşan araçta çalan maniler de dikkat çekti.

Hem dezenfekte hem davul aracı

Balıkesir, Dursunbey, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 10:17 Kaynak: İHA

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