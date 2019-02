Hem Doğaya Katkı Sağlıyorlar Hem Aile Bütçelerine

Amasya Belediyesi Kültür Evleri üyesi 200 kadın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen düzenlemeyle naylon poşetlerin ücretli olarak satılmasının ardından file yaparak aile ekonomilerine katkı sunuyor.

Amasya Belediyesi Kültür Evleri üyesi 200 kadın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen düzenlemeyle naylon poşetlerin ücretli olarak satılmasının ardından file yaparak aile ekonomilerine katkı sunuyor.



Hafta içi her gün Amasya Belediyesi Kültür Evleri'nde bir araya gelen kadınlar, düzenlenen kursta file örmesini öğreniyor.



Kadınların el örgüsüyle farklı renk ve desenlerde yaptıkları fileler, 15 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor.



Kursiyerler, böylece hem doğaya hem de aile bütçelerine katkı sağlamış oluyor.



Kurs öğreticisi Gamze Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, naylon poşetlerin ücretli olarak satılmaya başlamasından sonra vatandaşların file talebinde artış yaşandığını söyledi.



Yaklaşık iki yıldır eski kültürü yaşatmak adına file ürettiklerini belirten Koç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle naylon poşetlerin parayla satılmaya başlanmasının ardından işin ticari boyutuna geçtiklerini anlattı.



Daha önce bu işi ticari amaçlı düşünmediklerini dile getiren Koç, "Genelde kültür evlerinde sergiliyorduk. Naylon poşetlerin parayla satılmaya başlamasından sonra birçok yerden sipariş aldık. Şu an elimizde 5 binin üzerinde iş var. Burada üyemiz olan 200 kadınla haftanın 5 günü örüp siparişleri yetiştiriyoruz." dedi.



File örmenin kolay fakat emek isteyen bir iş olduğuna işaret eden Koç, bir filenin 3-4 saatte yapılabildiğine dikkati çekti.



Filenin hem nostaljik bir yönü bulunduğunu hem de çevre dostu olduğunu vurgulayan Koç, "Filenin her evde bulunmasını istiyoruz. Geçmişte olduğu gibi file kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz. Plastik poşeti tamamen yok edip file kültürüne geri dönüşü gerçekleştireceğimize inanıyoruz." diye konuştu.



Kursiyerlerden Esra Erzene de kurs sayesinde file örmeyi öğrenerek hem aile bütçesine katkı sağladığını hem de doğanın korunmasına destek olduğunu söyledi.



Boş zamanlarını değerlendirmek için 3 yıldır farklı kurslara katıldığını şimdi de file ördüğünü dile getiren Erzene, "File yapmaya bir hafta kadar önce başladık. Haftalık en az 2 file teslim ediyoruz. Ne kadar çok yapabilirsek o kadar iyi bizim için. Bütün kadınlara bu tür kurslara gidip üretime geçmelerini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı

6. Kattan Düşen Talihsiz Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi

Metro İçin İstanbul ve Ankara'ya Milyarlarca Kaynak Ayıran Bakanlık, İzmir'e Sadece 30 Bin Lira Ayırdı