Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar - Son Dakika

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

6 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında esnaflar hem dükkanlarının önünü temizledi hem de kardan adam yaptılar.

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında esnaflar hem dükkanlarının önünü temizledi hem de kardan adam yaptılar.


Kayseri genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı sonrasında Develi ilçesindeki esnaflar da kar temizleme çalışmalarında belediye ekiplerine yardımcı oldular. Esnaflar kar temizleme çalışmalarını daha eğlenceli hale getirmek için kardan adam yaptı.


Esnaf Fikret Özdemir, "Çok güzel kar yağıyor, bizde bu karı değerlendirmeye çalışıyoruz. Güzel bir kardan adam yapalım dedik, tamda yolun ortasına koyduk. Sağdan soldan gelenler vurmazsa dahada seviniriz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:38 Kaynak: İHA
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