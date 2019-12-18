HEM duvarına resim yaptılar - Son Dakika

Siirt'te kursiyerler Halk Eğitim Merkezi'nin duvarına resim çizdi.

HEM bünyesindeki resim kursunda katılan arasında esnaf, öğretmen, hemşire ve öğrencinin de yer aldığı 20 kişi, duvarları çeşitli resim yaptı.

Eğitmen Leyla Kezer, 25-35 yaş arası farklı meslek gruplarındaki kişilerin, işlerinden arta kalan zamanlarında resim kursuna katıldığını söyledi.

Duvarların çizimlerle renklendirdiğini belirten Kezer, şöyle konuştu:

"İki ay önce taşındığınız Halk Eğitim Merkezinin boş olan duvarları şimdi rengarenk. Resim yapmayı seven öğretmen, hemşire, öğrenci, kuaför ve şoförden oluşan farklı meslekteki çalışma arkadaşlarımız kurslara katılarak burada vakit geçiriyor. Aynı zamanda çoğu küçüklükten beri resim yapmaya meraklı olanlar buradaki beton duvarları çeşitli motif ve resimle renklendirdi."

Öğrenci Rohani Erbek ise resim yaparak kendini mutlu hissettiğini belirterek, "Hayalimdeki resimleri duvara yaparak güzel bir görüntü oluşturduk." dedi.