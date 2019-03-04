Hem Eğlendiler Hem de Öğrendiler
1 saat önce
Bozüyük Belediyesi'nin hafta sonu etkinlikleri kapsamında sahnelenen "İbiş Okulda" adlı çocuk oyunu, miniklere yemek yeme kurallarını ve diş fırçalamanın önemini öğretirken yöresel ve hareketli müzikler eşliğinde de eğlendirdi.
Bozüyük
Belediyesi'nin hafta sonu etkinlikleri kapsamında sahnelenen "İbiş Okulda" adlı çocuk oyunu, miniklere yemek yeme kurallarını ve diş fırçalamanın önemini öğretirken yöresel ve hareketli müzikler eşliğinde de eğlendirdi.
Bozüyük Belediyesi'nin en beğenilen ve yoğun ilgi gören etkinlikleri arasında yer alan çocuk tiyatrolarında "İbiş Okulda" adlı çocuk oyunu minik tiyatro severlerle buluştu. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak ve 2 seans halinde sahnelenen oyun miniklere keyifli dakikalar yaşatırken hem çocuklar hem de ebeveynleri tarafından beğeni ile karşılandı. Yoğun ilgi gören 2 perdelik oyunun birinci bölümünde ana tema olarak yemek yeme kuralları, diş fırçalamanın önemi ve sınıf içerisindeki davranış biçimi işlendi. İkinci bölümde ise yöresel müzikler ve kıyafetler eşliğinde ipli kuklalar şarkılar eşliğinde miniklere eğlenceli dakikalar yaşattı.
Büyük bir dikkatle seçilen, eğitici ve öğretici olmasına özen gösterilen oyunlar sadece minik sanat severler tarafından değil aileler tarafından da beğeni ile karşılanıyor. Bu güzel etkinlik için Başkan Bakıcı'ya teşekkür eden aileler çocuk tiyatrolarının çocukların gelişimi üzerindeki olumlu etkilerine değinerek "çocuklarımız hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Çocuk tiyatroları ile hafta sonlarımız oldukça renkleniyor" dediler. - BİLECİK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:45 Kaynak: İHA
Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek
Son Dakika! Bakan Pekcan: Şubat'ta İhracat 14 Milyar 312 Milyon Dolar Oldu
Bitlis'te Beyaz Esaret! Tek Katlı Evler ve Araçlar Kara Gömüldü
AK Partili İlçe Başkanı'ndan Skandal Sözler: Şeker Fabrikasına Adam Alınacakmış, Biz Aldırırız