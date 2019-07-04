Son Dakika Haberleri: Hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar
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Hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar

47 dakika önce

Öğrenciler için hem eğlenceli, hem de öğrenme odaklı bir ortam sunan Sarıyer Belediyesi, ilçedeki gençlere Kilyos Sosyal Tesisleri'nde ücretsiz yaz tatili imkanı sunuyor.

Hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar, System.String[]

Her yıl daha fazla öğrencinin katılım gösterdiği yaz kamplarının çocukların eğitimi üzerindeki katkısı çok büyük.

Sarıyer Belediyesi, ilçedeki öğrencileri yaz kampında ücretsiz ağırlıyor. Geçtiğimiz haftalarda başarılı kız ve erkek öğrencileri misafir eden Kilyos Sosyal Tesisleri'nin bu haftaki konuğu ise Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler oldu. 11 şubeden 150 öğrenci bir yandan deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken bir yandan da eğitici etkinliklerle yeni şeyler öğreniyor. Sanat, okuma atölyeleri, turnuvalar, spor etkinliklerine katılan gençler dolu dolu zaman geçirirken, hayal güçlerini ve tasarım yetilerini de geliştiriyor.

KAMP İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Kamp alanında herhangi bir sorun yaşanmasını önlemek için Sarıyer Belediyesi'ne bağlı güvenlik görevlileri, sağlık personelleri ve cankurtaran ekipleri de öğrencilere eşlik ediyor. Özel olarak kurulan Sarıyer Belediyesi'nin gümüş ve bronz bröveli motorize zabıta ve cankurtaran ekipleri öğrencilere temel bilgilendirme eğitimi verirken, gün boyunca denizde ve tesiste öğrencilerin güvenliği için hazır bulunuyorlar. Çalışanlar, kamp alanının temizliğini sağlayarak öğrencilerin konforlu bir tatil geçirmesine katkı sağlıyor.

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:54 Kaynak: Bültenler
Sarıyer, Güncel
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