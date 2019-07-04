Hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar
47 dakika önce
Öğrenciler için hem eğlenceli, hem de öğrenme odaklı bir ortam sunan Sarıyer Belediyesi, ilçedeki gençlere Kilyos Sosyal Tesisleri'nde ücretsiz yaz tatili imkanı sunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:54 Kaynak: Bültenler
Her yıl daha fazla öğrencinin katılım gösterdiği yaz kamplarının çocukların eğitimi üzerindeki katkısı çok büyük.
Sarıyer Belediyesi, ilçedeki öğrencileri yaz kampında ücretsiz ağırlıyor. Geçtiğimiz haftalarda başarılı kız ve erkek öğrencileri misafir eden Kilyos Sosyal Tesisleri'nin bu haftaki konuğu ise Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler oldu. 11 şubeden 150 öğrenci bir yandan deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken bir yandan da eğitici etkinliklerle yeni şeyler öğreniyor. Sanat, okuma atölyeleri, turnuvalar, spor etkinliklerine katılan gençler dolu dolu zaman geçirirken, hayal güçlerini ve tasarım yetilerini de geliştiriyor.
KAMP İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ
Kamp alanında herhangi bir sorun yaşanmasını önlemek için Sarıyer Belediyesi'ne bağlı güvenlik görevlileri, sağlık personelleri ve cankurtaran ekipleri de öğrencilere eşlik ediyor. Özel olarak kurulan Sarıyer Belediyesi'nin gümüş ve bronz bröveli motorize zabıta ve cankurtaran ekipleri öğrencilere temel bilgilendirme eğitimi verirken, gün boyunca denizde ve tesiste öğrencilerin güvenliği için hazır bulunuyorlar. Çalışanlar, kamp alanının temizliğini sağlayarak öğrencilerin konforlu bir tatil geçirmesine katkı sağlıyor.
Otostop çeken genç kız alkollü sürücünün kurbanı oldu
İstismarcılara karşı 'Kız çocuklarımızı koruyucu' önlemler ile 'Reşitlik yaşının 20 olması' önerisi
Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı
Ünlü doktor Mehmet Öz, kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu