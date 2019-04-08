Hem Ehliyetsiz, Hem Alkollü, Hem de Drift Attı! Cezası 10 Bin 302 TL

Bilecik'te hem ehliyetsiz olarak kullandığı aracı ile dripf atan alkollü sürücüye 10 bin 302 TL para cezası kesildi.Sürücünün benzin istasyonunda aracını yıkadıktan sonra, benzin istasyonundan çıkarken kendi ekseni etrafında döndüğü anlar kameraya yansıdı.

DRİFT YAPTI, ŞİKAYET EDİLDİ

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde bir benzin istasyonunda aracını yıkadıktan sonra drift atan sürücü bir vatandaş tarafından 155'e aranarak şikayet edildi.

HEM ALKOLLÜ HEM DE EHLİYETİ YOK



İhbara konu olan 11 plakalı otomobil Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ele geçirildi. Yapılan incelemede adı verilmeyen sürücünün hem ehliyeti olmadığı hem de 0,65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

10 BİN 302 TL'LİK CEZA KESİLDİ

Diğer ekiplerinin de benzin istasyonunun güvenlik kamerası görüntüleri incelemesinde sürücünün drift attığının anlaşılması üzerine Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddeleri gereğince sürücü hakkında toplamda 10 bin 302 TL trafik idari para cezası uygulanmış ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSI

Öte yandan sürücünün benzin istasyonunda aracını yıkadıktan sonra, benzin istasyonundan çıkarken kendi ekseni etrafı bir tur döndüğü görülüyor.