Hem Ehliyetsiz, Hem Alkollü, Hem de Drift Attı...cezası 10 Bin 302 Tl

Hem ehliyetsiz, hem alkollü, hem de drift attı.

Hem ehliyetsiz, hem alkollü, hem de drift attı...Cezası 10 bin 302 TL

Olay güvenlik kamerasına yansıdı



BİLECİK - Bilecik'te hem ehliyetsiz olarak kullandığı aracı ile drift atan alkollü sürücüye 10 bin 302 TL para cezası kesildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde bir benzin istasyonunda aracını yıkadıktan sonra drift atan sürücü bir vatandaş tarafından 155'e aranarak şikayet edildi. İhbara konu olan 11 plakalı otomobil Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ele geçirildi. Yapılan incelemede adı verilmeyen sürücünün hem ehliyeti olmadığı hem de 0,65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Diğer ekiplerinin de benzin istasyonunun güvenlik kamerası görüntüleri incelemesinde sürücünün drift attığının anlaşılması üzerine Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddeleri gereğince sürücü hakkında toplamda 10 bin 302 TL trafik idari para cezası uygulanmış ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan sürücünün benzin istasyonunda aracını yıkadıktan sonra, benzin istasyonundan çıkarken kendi ekseni etrafı bir tur döndüğü görülüyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hem Ehliyetsiz, Hem Alkollü, Hem de Drift Attı! Cezası 10 Bin 302 TL

Birlikte Olduğu Kadınları Tehdit Eden Şahıs, Yakayı Ele Verdi

TV Fiyatlarında Büyük Yükseliş! İşte Özelliğine Göre Fiyat Değişimi

KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi