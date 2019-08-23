Son Dakika Haberleri: Hem ehliyetsiz hem sahte plaka
Son Dakika Güncel Haber

Hem ehliyetsiz hem sahte plaka

1 saat önce

Adana'da trafikten men edilmiş, üzerinde haciz bulunan otomobil sahte plaka takılmış halde trafikte ele geçirildi.

Adana'da trafikten men edilmiş, üzerinde haciz bulunan otomobil sahte plaka takılmış halde trafikte ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da sahte plakalı bir otomobilin seyir halinde olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Aracı durduran ekipler, yaptıkları incelemede otomobilin şasi numarasına göre plakasının farklı olduğunu, aracın trafikten men edildiğini ve üzerinde haciz bulunduğunu belirledi.

Polis, araç sürücüsü ve sahibi Fatih K'ya "ehliyetsiz araç kullanma" ve "sahte plaka" nedeniyle 9 bin lira ceza kesti.

Fatih K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yüreğir, Adana, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı
Rusya'da şehre inen ayı ve yavrularını böyle görüntülendi Yüzlerce kişi yerli otomobil için sıraya girdi Gemlik'te sahile kadın cesedi vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 21:09:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hem ehliyetsiz hem sahte plaka
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]