Son Dakika Haberleri: Hem Elektrikli Hem 5g Destekli Otomobil: Seat Minimo

Hem Elektrikli Hem 5g Destekli Otomobil: Seat Minimo

1 saat önce

MWC fuarında görücüye çıkan ilginç bir konsept otomobil olan Seat Minimo, dört tekerlekli bir motosiklete benzeyen bir ulaşım aracı.

MWC fuarında görücüye çıkan ilginç bir konsept otomobil olan Seat Minimo, dört tekerlekli bir motosiklete benzeyen bir ulaşım aracı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:29 Kaynak: Youtube

Seat, Genel
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