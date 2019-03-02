Hem Elektrikli Hem 5g Destekli Otomobil: Seat Minimo
1 saat önce
MWC fuarında görücüye çıkan ilginç bir konsept otomobil olan Seat Minimo, dört tekerlekli bir motosiklete benzeyen bir ulaşım aracı.
MWC fuarında görücüye çıkan ilginç bir konsept otomobil olan Seat
Minimo, dört tekerlekli bir motosiklete benzeyen bir ulaşım aracı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:29 Kaynak: Youtube
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