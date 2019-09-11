Hem eşini hem de yanındaki adamı öldüren koca 10. kez hakim karşısında

Eş cinayetinden ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan kocanın ilginç savunması

"Gördüklerimi gururuma yediremedim, ilahi adalete güveniyorum"

ANTALYA - Antalya'da aynı yatakta gördüğünü iddia ettiği eşini ve yanındaki adamı bıçaklayarak öldüren Sedat Uluışık, 10. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunmasını yapan Uluışık, "Eşimi çok seviyordum. Bir başkasıyla aynı evde görünce dayanamadım. Kendimden geçtim. Onları o halde görünce ikisinin yüzüne tükürüp gidemedim" dedi. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise sanık hakkında, eşini 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Olay, 4 Aralık 2017 tarihinde Kepez ilçesinde meydana geldi. Boyacılık işi ile uğraşan Sedat Uluışık (38), şiddetli geçimsizlik nedeniyle Sultan Uluışık'la bir süredir ayrı yaşamaya başladı. Aynı zamanda Dalaman Açık Cezaevi'nden 3 Aralık 2017'de firar eden Sedat Uluışık, 4 Aralık akşam saatlerinde yeniden eşi ile barışmak için eşinin yaşadığı annesinin evine geldi. Evde kayınvalidesinin olmadığını ve eşinin yanında bir erkek olduğunu görünce çılgına dönen Uluışık, aldatıldığını düşünerek, sinir krizi geçirdi. Sedat Uluışık, mutfaktan kaptığı bıçakla önce M.S.Ö.'yü 5 yerinden, ardından eşini 7 yerinden bıçakla yaralayarak, olay yerinden kaçtı.

2 çocuk annesi Sultan Uluışık ve M.S.Ö. hayatını kaybederken, Sedat Uluışık ise gözaltına alındı. Sedat Uluışık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 10. kez görülen duruşmaya tutuklu sanık Sedat Uluışık, maktulün annesi Aysen Kara, taraf avukatları ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleri katıldı.

"Bir başkasıyla çırılçıplak görünce dayanamadım"

Önceki savunmalarını tekrarlayan Uluışık savunmasına şöyle devam etti: "Aldatılan ben oldum. Kandırılan ben oldum. İhanete uğrayan ben oldum. İkisini de yakalayan ben oldum. Erkek olarak gözyaşı döktüm. Çok ağırıma gitti. Eşimi çok seviyordum. Bir başkasıyla çırılçıplak görünce dayanamadım. Kendimden geçtim. Onları o halde görünce ikisinin yüzüne tükürüp gidemedim. Bunu yapamadım. Çoluk çocuğum var. Gördüklerimi gururuma yediremedim. Aklım başımdan bir anda gitti. Amacım öldürmek değildi. Pişmanlığım devam ediyor. Bu halde karşınıza çıkmak istemezdim. İlahi adalete güveniyorum. Takdir mahkemenizindir."

Uluışık'ın savunmasının ardından mahkeme heyeti karara bağlamak üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşma sonunda ise Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleri ve maktulün annesi Aysen Kara basın açıklamasında bulundu.Derneğin yönetim kurulu üyesi Aynur Uysal, davayı üstlendiklerini belirtti. Uysal, "Sultan Uluşık'ın ailesinin ve çocuklarının yalnız olmadığını göstermek ve haklarını aramak üzere buradayız" dedi.

Sultan Uluışık'ın eşi tarafından onlarca bıçak darbesi ile öldürüldüğünü söyleyen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden, 2 çocuğun ise yetim bırakıldığını kaydetti.

"Savcı tarafından çok güzel bir mütalaa verildi"

Duruşmada savcı tarafından çok güzel bir mütalaa verildiğine dikkat çeken Erden, "Aslında kadın cinayetlerinde karşılaşmadığımız bir durum. Sultan Uluışık'ın öldürülmesinden dolayı TCK'nın 82. maddesine göre 'eşi kasten öldürmek' suçundan dolayı cezalandırılmasını istedi. Sanığa aynı zamanda Sultan'ın yanında tesadüf eseri, yardım amaçlı olarak bulunan adamı da yaralamaktan 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması talep edildi. Bir kadın cinayeti dosyası için çok güzel bir mütalaa. Ancak kadın cinayetleri davalarında iyi hal indirimi sürekli uygulanmaktadır. Biz de dernek olarak iyi hal indiriminin uygulanmasına karşıyız. Bu nedenle bir sonraki duruşmada özellikle iyi hal indiriminin uygulanmaması için mücadele edeceğimiz gibi, sanığın da en ağır şekilde cezalandırılması için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sultan Uluışık'ın annesi Aysen Kara ise, "Ben ömür boyu müebbet ya da idam istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum" dedi.