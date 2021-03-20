Hem evinizi hem ruhunuzu arındırın - Son Dakika

Hem evinizi hem ruhunuzu arındırın

20.03.2021 07:45
Hem evinizi hem ruhunuzu arındırın, System.String[]

Bahar temizliğinin üstesinden gelmenin en önemli püf noktası tüm evi bir günde bitiremeyeceğinizi kabul etmektir.

Bahar temizliğinin üstesinden gelmenin en önemli püf noktası tüm evi bir günde bitiremeyeceğinizi kabul etmektir.

İşe başlamadan önce bunu bir zorunluluk yerine keyif aktivitesi olarak görmeye çalışın ve hiç acele etmeyin.

Ruhun gıdası müzik, ilkbahar temizliğinin en önemli eşlikçilerinden. Sevdiğiniz hareketli şarkılar enerjinizi katlar.

Çocuklarınızı da temizliğe dahil edin. Onlara odalarındaki bir şeyi nasıl temizleyebileceklerini öğretin ve bundan sonra bunu kendi günlük işleri haline getirin.

İşe ilk olarak evdeki tüm fazlalık eşyaları eleyip kalanları organize etmekle başlayın. Düzenli bir evi derinlemesine temizlemek çok daha kısa sürecektir. Hayatınızda yeniliklere yer açmak istiyorsanız yaşam alanınızda da eskilerden kurtulup yeni oluşumlara yer açmak son derece önemli. Size iyi hissettirmeyen tüm fazlalıklardan kurtulun.

Bahar temizliğinde eşyaların yerini değiştirmek de yenilenme hissinin önemli maddelerinden. İnternetteki 'kendin yap' projelerine göz atarak uygun fiyatlı dekorasyon önerileri edinebilirsiniz.

Gardırobunuzu açın ve giymediğiniz giysileri ayırın. Kış eldivenlerinizi, şapkalarınızı ve atkılarınızı yıkayın ve gelecek yıl için paketleyin. Gerekirse kışlık montlarınızı kuru temizleyiciye götürün.

Sırt çantaları, evrak çantaları, valizler dahil çantalarınızı düzenleyin. İç kısımlarını toplayıp temizleyerek saklayın.

Çorap çekmecenizdeki eşi olmayan, topukları erimiş çorapları eleyin.

Eski piller, çalışmayan şarj kabloları, makbuzlar ve fişler, not kağıtları, yazmayan kalemler gibi ıvır zıvırlarla dolu çekmecenizi boşaltın.

Son kullanma tarihlerini tek tek kontrol ederek ilaç kutunuza bakın. Eksiklerinizi tamamlayın.

Banyo dolaplarınızı açın. Üç aileye yetecek kadar fazla havlulardan kurtulun. Son kullanma tarihi geçmiş kozmetik ürünlerini atın.

Eski, yıpranmış diş fırçalarını ve jiletleri değiştirin. Makyaj ve saç fırçalarınızı derinlemesine temizleyin.

Bitkilerinize yönelin: Ölü yaprakları çıkarın, kurumuş çiçek, yaprak vb. atın. Saksılarını ve topraklarını yenileyin.

Balkonunuzu açın. İyice temizledikten sonra duvarlarını boyayın ve çiçeklerinizle ilgilenin.

Çatal-kaşık çekmecesini düzenleyin. Mutfak çekmecelerinde sakladığınız, restoranlardan gelen plastik çatal-kaşık ve mayonez, ketçap paketlerini atın. Mutfak havlularını yıkayın.

Kupalarınızı ve bardaklarınızı dağıtın. Artık istemediklerinizi başkalarına verin. İhtiyacınız olan kadarını evde tutun.

Buzdolabı, kiler ve baharat raflarınızı temizleyin. Tarihi geçen baharatı atın, eksilenleri tamamlayın.

Eski dergileri, gazeteleri ve ambalaj malzemelerini geri dönüştürün.

Plastik alışveriş poşetlerini düzenleyin ve ne kadarına ihtiyacınız olduğunu gözden geçirin.

Artık ihtiyacınız olmayan hassas belgeleri parçalayın .  Önemli kağıtları tarayın ve kaydedilmeleri gerekmiyorsa orijinalleri parçalayın.

Kitaplarınızı gözden geçirin, hiç okumadıklarınızı ve okumayacaklarınızı çevrenize dağıtın ya da bir kitaplığa bağışlayın.

Son olarak, yatak odanızdaki yarı temiz, yarı kirli çamaşırlarınızı üst üste koyduğunuz 'sandalye' için bir çözüm bulun.

Evdeki dağınıklığı kaldırdıktan sonra dip-köşe temizliğe geçmeden önce, halı ve yorgan gibi eşyaları temizlemeye verin ya da kendiniz temizleyerek kaldırın.

Dip-köşe temizliğe daha önceden yaptığınız plana sadık kalacak şekilde her gün bir odaya girişerek başlayın.

Yatak odanızdaki tüm pencereleri açın, şiltenizi ve yastıklarınızı iyice havalandırın. Temiz nevresimleri serin. Odanızı toz ve akarlardan temizleyin.

Mutfak tezgahı, aspiratör, fırın, buzdolabı ve mikrodalga fırınınızın içlerini temizleyin. Camları ve yerleri silin. Bulaşık makinesi temizleme ürünü kullanarak makinenizi boş çalıştırın.

Banyo ve mutfaktaki seramiklerin derz araları zaman içerisinde siyahlaşarak kirli bir görünüm yaratır. Piyasada 'sihirli sünger' olarak satılan süngeri sadece suyla ıslatarak güç kullanmadan ilk günkü haline çevirebilirsiniz.

Salon mobilyalarınızın kılıfları çıkıyorsa makinede yıkayın ya da döşemeleri silin. Televizyonla birlikte kumandaları ve pil yuvalarını temizlemeyi ihmal etmeyin.

Tüm odalarda duvar ve tavanları silin. Radyatörlerin tozunu alın. Kapı ve pencere menteşelerini yağlayın. Ahşap mobilyaları cilalayın. Perde ve tülleri yıkayın. Pencere ve camları silin. Taş ve seramik yüzeyleri temizleyin. Parkelerinizi cilalayın, cilalatın.

BONUS: Evinizde bahar temizliğinin üstesinden geldikten sonra telefonunuzda hem hijyen hem de hafıza temizliği yapmayı ihmal etmeyin.

Hem evinizi hem ruhunuzu arındırın

İlkbahar, Plastik, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hem evinizi hem ruhunuzu arındırın - Son Dakika Magazin


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