Hem hafız oldu hem LGS'de 0,71 ilk dereceye girdi - Son Dakika

Hem hafız oldu hem LGS'de 0,71 ilk dereceye girdi

İSTANBUL - " ?

'Pendik müftülüğü Erenköy proje Kuran Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 15 yaşındaki Yakup Kasım Kaan aynı yıl girdiği LGS sınavında 0,71 lik derece ile 1 buçuk milyon öğrenci arasında ilk bin 500'ün arasına girerek bir başarının altına daha imza attı.' Başarısıyla göz dolduran Kaan'ı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin altın ve Kur'an-ı Kerim hediye ederek tebrik etti.

Pendik müftülüğü Erenköy proje Kuran Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 15 yaşındaki Yakup Kasım Kaan aynı yıl girdiği LGS sınavında önemli bir derece elde etti. Kaan, 0,71 lik derece ile 1 buçuk milyon öğrenci arasında ilk bin 500'ün arasına girmeyi başardı. Yakup Kaan'ın bu başarısına Pendik Belediyesi sessiz kalmadı. Dün Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin tarafından makamında kabul edildi. Başkan Cin Kaan'a altın, saat, kitap ve Kur'an-ı Kerim hediye ederek tebrik etti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in LGS'de dereceye giren Yakup Kasım Kaan'ı makamında kabul etmesine Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç de katıldı.

"Hedefim İyi Bir Müslüman İyi Bir İnsan Olmak"

3 yıl hafızlık eğitimi aldığını belirten Yakup Kaan, "8 sınıfa geçtikten sonra LGS'ye hazırlanmaya başladım. Hem hafızlık hem de sınav bir arada oldu. Çok çalışmanın yanında planlı ve kaliteli sorularla çalışmak çok önemli. Hafızlıkla birlikte sınavda ilk bin 500'e, yani yüzde 1'lik dilimin içine girdim. Hedefim Kartal İmam Hatip Lisesi'ydi. Çok şükür hedefime ulaştım. Meslek olarak daha karar vermedim ama en önemlisi iyi bir müslüman ve iyi bir insan olmak" dedi.

"Zor Bir Süreci Başardı"

Kaan'ı makamında kabul ederek başarısından dolayı tebrik eden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Yakup'un hem hafızlık hem de LGS'deki bu başarısı çok önemli ve güzel bir olay. Zor bir süreci başardı. Bu vesileyle sınava girip sonuçlarını alan arkadaşları da tebrik ediyorum. Allah gönüllerine göre versin. Yakup'u da bu vesileyle hem görelim hem de tebrik edelim istedik" dedi.