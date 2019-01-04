Son Dakika Haberleri: Hem Hukuk Mücadelesini Kaybetti, Hem de Sağlığını

Hem Hukuk Mücadelesini Kaybetti, Hem de Sağlığını

1 saat önce

konuştu. Çöplerin atıldığı alanda gördüğü boş çikolota kutusunu aldığını söyleyen Emine Arık, Şirketin şefi, olay günü yanımıza gelerek, çikolata kutusunu sordu.

Hem Hukuk Mücadelesini Kaybetti, Hem de Sağlığını, System.String[]
konuştu. Çöplerin atıldığı alanda gördüğü boş çikolota kutusunu aldığını söyleyen Emine Arık, Şirketin şefi, olay günü yanımıza gelerek, çikolata kutusunu sordu. İçinin dolu olduğunu belirtti. Ben de, o çikolata kutusunun boş olduğunu, içine iğne, iplik, düğme gibi malzemeleri koymayı düşündüğümü söyleyip aldım dedim. Hırsızlıkla suçlandım. Kutuyu evime dahi getirmedim. Haklılığımı ispat için başlattığım hukuk mücadelemi ve sağlığını kaybettim. Psikolojim bozuldu. Bağırsak ameliyatı geçirdim. 8 yıl nasıl yaşadım, bir ben biliyorum. Yerel mahkeme hakimi, dosyada A'dan Z'ye herşeyi delillendirip lehime karar verdi. Hatta, hakim bey olay yerine keşfe gelince 'Burası çöplükmüş. Bu işi kaybedersen, mesleğimi bırakacağım' dedi. Hakkımda oy çokluğu ile karar veren hakimlerin hiç mi vicdanları yok. Ben hakkımı istiyorum şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:45 Kaynak: DHA

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