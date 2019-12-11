Hem işgal etti hem de ceza yazan zabıtayla tartıştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hem işgal etti hem de ceza yazan zabıtayla tartıştı - Son Dakika

Hem işgal etti hem de ceza yazan zabıtayla tartıştı

6 saat önce

Bilecik'te kaldırım işgali yaptığı için para cezası kesilen dükkan sahibinin zabıtaya güçlük çıkarması üzerine olaya polis müdahale etti.

Hem işgal etti hem de ceza yazan zabıtayla tartıştı, System.String[]

Bilecik'te kaldırım işgali yaptığı için para cezası kesilen dükkan sahibinin zabıtaya güçlük çıkarması üzerine olaya polis müdahale etti.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Tepebaşı mevkiinde bir işyerine Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri daha önce bir ihbar üzerine kaldırım işgalini nedeniyle 153 TL para cezası kesti. Dün de bir vatandaşın şikayeti üzerine gece 20.00 sularında dükkana giden zabıtalar işyeri sahibinin kaldırıma vatandaşlarının geçemeyeceği şekilde malzemelerini koyduğu gördü. İşyeri sahibine 153 TL ceza kesen esnaf Sezai Demir ile zabıtalar arasında tartışma yaşandı. Ceza sonrası bunu ispatlamak için kaldırımdaki malzemelerin fotoğraflarını çeken zabıtaya bağırmaya başlayan iş yeri sahibinin bu tavrı sonra zabıtalar 155 arayarak polis çağırdılar. Polisi gören işyeri sahibi sakinleşirken, trafik ekiplerinin dükkan önüne malzeme koymak kaydıyla araçları park ettirmeyen işyeri sahibine herhangi bir ceza kesip kesmediği öğrenilemedi. - BİLECİK

Bilecik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
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