Hem İstanbul'a yakın, hem yazlık konut fiyatı arasında en uygun yer: Silivri

Endeksa yazlık bölgelerdeki konut fiyatları, son yıllardaki değerlenme oranları ve kira bedellerini analiz etti.

Bazı bölgelerde bu oran %70-80 aralığına yükselirken, en yüksek artış %118 ile Kaş'ta gerçekleşti. Kaş'tan sonra Marmaris, Ayvalık, Foçave Bodrum'da dikkat çekici artışlar görülüyor. Marmaris'te son 4 yıllık fiyat artışı %93, Ayvalık'ta %90, Foça'da %88, Bodrum'da ise %84. Konut fiyatlarının son 4 yılda Türkiye genelinde %14, İstanbul'da ise %7 oranında artış gösterdiğini göz önüne alındığında, yazlık bölgelerdeki fiyat artışının oldukça yüksek olduğu belirleniyor.

UYGUN FİYATLI YAZLIK BÖLGELER

Endeksa'nın analizlerine göre yazlık bölgelerde en uygun fiyatlı konutlar sırasıyla Silivri, Alanya, Ayvalık, Kuşadası ve Foça'da.Silivri'de ortalama konut fiyatı 300.690 TL, Alanya'da 335.800 TL, Ayvalık'ta 336.050, Kuşadası'nda 372.120, Foça'da ise 373.000 TL. Yazlık bölgelerdeki konut yatırımının kira getirisi de göz önüne alındığında son 4 yılda %50 ile %137 arasında değerlenme olduğu görülüyor.

YAZLIK KİRALARI 988-2.167 TL ARASINDA

Yazlık kiraları 988 TL ile 2.167 TL arasında değişiyor. Silivri, Datça ve Ayvalık'ta ortalama kira 1000 TL, Kuşadası, Şile, Fethiye ve Alanya'da 1200-1300 TL aralığında, Foça ve Kemer'de 1500 TL seviyesinde. Yazlık kiralarının en yüksek olduğu bölgeler ise sırasıyla Bodrum, Çeşme, Marmaris ve Kaş. Bodrum'da ortalama kira 2.167 TL, Çeşme'de 1.980 TL, Marmaris'te 1.964 TL, Kaş'ta 1.753 TL.

Endeksa verilerine göre yazlık bölgelerdeki kira değişime bakıldığında %11 ile %108 arasında artış görülüyor. Datça'da ise kiralar son 4 yılda %22 düşüş kaydetmiş bulunuyor. En çok kira artışı görülen bölgeler sırasıyla Kemer, Marmaris, Alanya, Fethiye ve Ayvalık. Son 4 yılda kiralar Kemer'de %108, Marmaris'te %94, Alanya'da %79, Fethiye'de %64, Ayvalık'ta %53 artış gösterdi.

Endeksa Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Aylin Daylan, yabancıların da çoğunlukla vatandaşlık için Türkiye'den konut aldıklarını belirterek, "Yazlık bölgelerden Antalya ve Muğla yabancıların konut aldığı bölgeler olarak öne çıkıyor. Yabancıların en fazla konut aldıkları şehirler arasında Antalya 2'nci, Muğla ise 8'inci sırada yer alıyor. Avrupalılar çoğunlukla yazlık bölgeleri tercih ederken, Arap yatırımcıların Bursa, Yalova, Sakarya, Trabzon gibi daha yeşil ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgeleri tercih ettiğini görüyoruz" dedi.