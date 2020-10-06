Hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar - Son Dakika

Hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar

Hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan deri işletmesinde hem istihdam sağlanıyor hem de bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlanıyor.

Hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan deri işletmesinde hem istihdam sağlanıyor hem de bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ESKER A.Ş. Aziziye ilçesinde kurulan tesiste 50 işçi ile birbirinden farklı deri ürünlere imza atıyor. Şirketin Genel Müdürü Baran Zahit Türk, ürünlerinin bölgede büyük bir talep gördüğünü ve ürün yelpazesi ve istihdamı artırabilmek için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Baran Zahit Türk, "Erzen Deri olarak iş istihdamını oluşturmak, Erzurum gelen yatırımcıları karşılamak ve batıya olan göçün biraz olsa gerilemesini sağlamak amacındayız. Erzen deri bir Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraki kuruluşudur. İş yeri olarak 2015 yılında tasarlandı, kurgusu yapıldı, 2015 yılı Ağustos ayında ilk üretim faaliyetlerine başladı. Erzen derinin amacı unutulan meslek gruplarını gün yüzüne çıkarmaktır. Topluma yararlı olmak amacıyla tasarlanan bir projedir. Bilindiği gibi bir meslek o kişinin altın bileziğidir. Bizler vasıfsız iş gücünü Mesleki Eğitim Kursları düzenleyerek İŞKUR ile birlikte projeler hazırlandı. Bizim şu an Erzen deri işlemeciliğinde derinin kesilmesinden, tüketiciye ulaşacağı reddeye kadar kursiyerlerimizi eğitime tabi tutuyoruz. Bize gelen kişileri iş sahibi ve meslek öğretimi yapıyoruz" dedi.

İlk başlarda çanta üretimi ile bu işe başladıklarını anlatan Baran Zahit Türk "Müşterilerin bizleri doğru yönlendirmeleri sayesinde kemer, çanta, cüzdan, kartvizitlik gibi ürünleri bünyemize eklemiş bulunuyoruz. Kullanılan derilerde vejetal denilen derinin dabaklanma yani derinin tüyden arınması esnasında kimyasal deri kullanılıyor. Derinin en kalitesini işleyerek tüketicilere ulaştırıyoruz. Deri teminimizi Isparta Yalvaş'tan, Tuzla'dan, Gerede'den, deri sanayisinin gelişmiş bölgelerinden tedariklerimizi temin ediyoruz. Erzen deri ürünlerimize online platformlardan, online satış sitelerinden ulaşabilirler. Hakiki derinin anlaşılması klişeleşmiş bir yöntem vardır çakmak yakarak derinin yanıp yanmadığını anlıyoruz, bilindiği gibi deriler de insan derileri gibidir. Çakmakla yakıldığı zaman yanar. Hakiki derinin yanması biraz daha geç olur. Derinin kendine has bir kokusu vardır. Suni derilerde kimyasal kolular bulunur. Yine de test ederken derilerimizi yakmayalım. Deri güneş ışıklarından çeşitli ışıklardan etkilenen bir maddedir. Derinin bakımını ise hafif nemli bezlerle yapabiliriz. Evde deriye bakım yapılmak isteniyorsa çok hafif hakiki valezin ile derimizi koruyabiliriz. Hedef olarak iki grup ürünle çıkmıştık. Ürün gamı genişledi. Biz istiyoruz ki Doğu Anadolu'nun hakim olduğu hayvancılık sektörü var buralardan elde edilen ürünlerden yararlanmak. Erzurum'da bir Dabak hane kurularak derinin buralarda dabaklanması gerekir. Derilerimizi yurt dışı satışlarla da destekleme istiyoruz" diye konuştu.

Baran Zahit Türk, 50 kişilik ekiple iş istihdamı oluşturarak Erzurum'da üretim yapmaya devam ettiklerini ve bir nebzede olsa ülke ekonomisine katkı sağlamaktan onur duyduklarını sözlerine ekledi.

Hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar
Hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar
Hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar
Hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar
Hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar
Hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar
Hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar
Hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar
Hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar
Hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar
Hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar

Büyükşehir Belediyesi, İstihdam, Erzurum, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar - Son Dakika Ekonomi

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