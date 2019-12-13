Hem kadına hem eğitime destek için kermes - Son Dakika

Sinop'ta ev kadınlarının hazırladıkları el emeği ürünler, ev kadınına ve eğitime destek amaçlı kermeste sergilendi.



Açılışı AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, Merkez İlçe Başkanı Faruk Şanoğlu ve İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu tarafından yapılan kermeste kadınların hazırladıkları el işi ürünlerin yanı sıra AK Parti İl Kadın Kolları tarafından da yiyecek ve içecek satışları yapılıyor. Sakarya Caddesi, eski İŞKUR aralığında, 7 Temmuz Pazar günü açılan kermes, 15 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.



AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nuran Altınkök, "AK Parti Sinop İl Başkanlığı olarak kadınlarımızın hayata dair her şeyin içinde olmaları konusunda projeler üretiyoruz. AK Parti İl Kadın kolları olarak kadınlarımızın evde hazırladıkları, kendi imkanlarıyla ürettikleri ve kurslarda yaptıkları ürünleri satışa sunarak gelir elde etmeleri amacıyla yerli malı haftası kapsamında el emeği çarşısı kurduk. Bu çarşımıza ilaveten Kadın Kolları olarak burada yiyecek satışlarından elde ettiğimiz gelirin bütün bölümünü eğitime burs olarak vermeyi hedefliyoruz. Sinoplu hemşehrilerimizin El Emeği Çarşısında yaptıkları her alışverişin yüzde 20'sini, yiyecek içecek bölümünün de yüzde 100'ünü ihtiyaç sahibi bir öğrencimize ulaştırılacak. Bu anlamda tüm Sinopluları hem kadınımıza hem de eğitime destek anlamında bu sosyal çalışma alanına 3 gün boyunca açık olan kermesimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SİNOP