Hem kalbinizi koruyun hem de koronadan korunun - Son Dakika

Hem kalbinizi koruyun hem de koronadan korunun

Hem kalbinizi koruyun hem de koronadan korunun Kardiyoloji Uzmanı Dr. Saim Sağ, sıcak havanın olumsuz etkilerini önlemek sadece kalp sağlını değil aynı zamanda korona virüs hastalığından da korunmaya yardımcı olacağını söyledi.

Hem kalbinizi koruyun hem de koronadan korunun

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez

BURSA - Kardiyoloji Uzmanı Dr. Saim Sağ, sıcak havanın olumsuz etkilerini önlemek sadece kalp sağlını değil aynı zamanda korona virüs hastalığından da korunmaya yardımcı olacağını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa bölgesi için uzun ve sıcak geçecek bir yaza hazırlıklı olunması gerektiğinin açıklandığını belirten Bursa Acıbadem Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Saim Sağ, "Yüksek sıcaklıklar çalışanlar, kronik rahatsızlığı olanlar kadar özellikle yaşlıları da etkiliyor. Yüksek sıcaklık, sıcak çarpmasını tetikleyebilir ve kardiyovasküler, solunum ve böbrek hastalıklarında mevcut koşulları kötüleştirebilir. Sıcak havanın olumsuz sağlık etkilerini önlemek sadece kalp sağlığınızı değil, aynı zamanda korona virüs hastalığından korunmamıza da yardımcı olur. Korona virüs salgınının görüldüğü ilk yaz mevsiminde kalp hastalarının sıcak havalarda serin kalmak için ne yapması gerektiğini öğrenmesi oldukça önemlidir" dedi.

Sıcak havada vücut sıcaklığını normal seviyelerde kalmasını sağlamak kalbe, akciğerlere ve böbreklere ekstra yük getirdiğini ifade eden Dr. Sağ, "Bu, kalp rahatsızlığı varsa daha büyük risk altında olabileceğiniz anlamına gelir. Bedenin ısı dengesini korumada başvurduğu mekanizmalar cilt kan akımını arttırmak ve terlemedir. Normal ortam sıcaklıklarında kalbimizin derimize yolladığı kan miktarı yüzde 10 iken, bu rakam aşırı sıcaklarda yüzde 70'lere kadar yükselir. Eğer sıcakla birlikte nem oranı da çok yükselirse, ter kolayca buharlaşıp havaya karışamaz ve terleyerek serinleme mekanizması çok iyi çalışamaz. Bu durumda kalbimiz bedenimizin artan oksijen miktarını karşılayabilmek için daha çok çalışıp daha çok yorulur ve kalp problemlerinin ortaya çıkma ihtimali artar. Bu riskler mevcut Covid-19 salgını sırasında normalden daha fazladır, çünkü virüs aynı zamanda kalp, akciğer ve böbrekleri de etkiler" dedi.

Güneşe veya 25 dereceden yüksek sıcaklıklara maruz kalmaktan kaçınılmasının önemli olduğunu belirten Sağ, "Bunun Covid-19'u önlediğine veya iyileştirdiğine dair bir kanıt yoktur. Hava ne kadar güneşli veya sıcak olursa olsun korona virüse yakalanabilirsiniz. Bu nedenle ellerinizi düzenli olarak yıkayarak, maske takarak, katlanmış dirseğinize öksürerek ve yüzünüze dokunmaktan kaçınarak kendinizi ve başkalarını koruyun. Sıcak havalarda, ısının olumsuz sağlık etkilerinden kaçınmak için kendimizi serin tutmalıyız. Özellikle güneşin etkili olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarıda bulunmayın. Bu saatlerde dışarı çıkıp yorucu bir aktivite yapmaktan kaçının. Aşırı fiziksel egzersizden kaçının. Çok fazla alkollü içki içmekten kaçının. Alkol sıcağın olumsuz etkilerinin hissedilmesini engelleyebilir, sıvı kaybını artırır. Yüksek sıcaklık, baş ağrısı, iştahsızlık, baş dönmesi veya nefes darlığı gibi ısı ile ilgili hastalıkların bazı belirtileri Covid-19 belirtilerinin benzeri olabilir. Ateşiniz olduğunuzdan şüphelenir iseniz mümkün olan en kısa sürede serin bir ortamda en az 30 dakika dinlenin, vücudunuzu soğutun ve bol su için. Olağandışı belirtiler hissediyorsanız veya belirtiler devam ederse veya ateşten şüpheleniyorsanız doktorunuza başvurun. Sıcak ve nemli havalarda nemlenme riski nedeniyle kağıt maske yerine kumaş maske kullanımı daha iyi bir seçenektir" diye konuştu.

Koronavirüs, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Hem kalbinizi koruyun hem de koronadan korunun - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:15 Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu 21:30 Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi 20:30 27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
17:22
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
17:10
Galata Kulesi'ndeki restorasyon kuş yuvaları nedeniyle ertelendi
17:08
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
16:53
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
16:35
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
16:35
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
16:33
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
16:28
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
16:17
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 17:46:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hem kalbinizi koruyun hem de koronadan korunun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]