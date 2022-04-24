Son dakika: Hem kanserle savaştı hem de öğrenciler yetiştirdi - Son Dakika
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Son dakika: Hem kanserle savaştı hem de öğrenciler yetiştirdi

24.04.2022 11:04
Son dakika: Hem kanserle savaştı hem de öğrenciler yetiştirdi

Bir son dakika haberine göre İSTANBUL Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğretim görevlisi olarak çalışan Doç. Dr. Didem Okutman Taş (46) yaklaşık 3,5 yıldır mücadele ettiği kansere yenildi.

İSTANBUL Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğretim görevlisi olarak çalışan Doç. Dr. Didem Okutman Taş (46) yaklaşık 3,5 yıldır mücadele ettiği kansere yenildi. Hastalığı boyunca akademik çalışmalarına devam eden Doç. Dr. Didem Okutman Taş, ödüller de almıştı.

İTÜ İnşaat, Çevre Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Doç. Dr. Didem Okutman Taş, 3.5 yıl önce göğsündeki kitle için doktora gittiğinde meme kanseri olduğunu öğrendi. Özel bir hastanede tedavi görmeye başlayan Doç. Dr. Taş bu süre zarfında akademik çalışmalarına ve öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etti. Doç. Dr. Taş 2019 yılında Akdeniz Üniversitesi tarafından Bilim Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Alanında yaptığı çalışmalarla çok sayıda ödül alan Doç. Dr. Didem Okutman Taş, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TABUTUNA GALATASARAY BAYRAĞI KONULDU

Doç. Dr. Taş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde dün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Taş'ın cenazesine ailesi, öğrencileri ve akademisyen arkadaşları katıldı. Cenazede Taş'ın küçük kızı annesinin tabutunun başından ayrılmadı. Doç. Dr. Didem Okutman Taş'ın tabutuna Galatasaray Lisesi'nden mezun olduğu ve gönül verdiği takım olduğu için Galatasaray bayrağı konuldu. Taş, helallik alındıktan ve cenaze namazı kılındıktan sonra Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"TEŞHİS KONULDUĞUNDA İLERİ NOKTADAYDI"Eşi Devrim Taş, hastalık sürecini ve yaşadıklarını anlattı. Devrim Taş, eşinin çok güçlü olduğunu hastalığı süresince akademik çalışmalara devam ettiğini ifade ederek, "Çok üzgünüm, çok erken bir kayıp ama yetiştirdiği öğrenciler misyonunu mutlaka devam ettirecek. Yarım kalmış bir hikaye elbette. İnşallah evlatları daha uzun bir ömür sürerek daha faydalı çalışmalar yapacaklar. 3,5 yıldan beri mücadele ediyordu. Maalesef teşhis anında da ileri noktadaydı hastalık. Çok kahramanca mücadele etti. Bir gün yılmadı, bir gün olsun gözünden yaş gelmedi. Ben duygusallaşıp ağladığım zamanlar bana destek oldu, bana moral verdi. Çok güçlü bir kadındı. Hastalığı boyunca akademik çalışmalarına devam etti. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri vardı. Hiç aksatmadı, elinden gelenin en iyisini yapmaya devam etti. Çok idealistti" dedi.


Son dakika: Hem kanserle savaştı hem de öğrenciler yetiştirdi
Son dakika: Hem kanserle savaştı hem de öğrenciler yetiştirdi
Son dakika: Hem kanserle savaştı hem de öğrenciler yetiştirdi
Son dakika: Hem kanserle savaştı hem de öğrenciler yetiştirdi
Son dakika: Hem kanserle savaştı hem de öğrenciler yetiştirdi
Son dakika: Hem kanserle savaştı hem de öğrenciler yetiştirdi
Son dakika: Hem kanserle savaştı hem de öğrenciler yetiştirdi
Son dakika: Hem kanserle savaştı hem de öğrenciler yetiştirdi
Son dakika: Hem kanserle savaştı hem de öğrenciler yetiştirdi
Son dakika: Hem kanserle savaştı hem de öğrenciler yetiştirdi
Son dakika: Hem kanserle savaştı hem de öğrenciler yetiştirdi
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İstanbul Teknik Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Galatasaray, Doktora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Hem kanserle savaştı hem de öğrenciler yetiştirdi - Son Dakika


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