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Hem kapılarını hem de gönüllerini "çalıyorlar" - Son Dakika

Hem kapılarını hem de gönüllerini "çalıyorlar"

22.11.2021 11:06
Hem kapılarını hem de gönüllerini "çalıyorlar"

Kahramanmaraş'ta üniversiteli öğrenciler Gönüllü Gençlik Hareketi Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlı ve kimsesizlerin evlerini boyuyor, tadilat işlerini yapıyor, sobalarını kurup evlerini temizliyor.

Kahramanmaraş'ta üniversiteli öğrenciler Gönüllü Gençlik Hareketi Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlı ve kimsesizlerin evlerini boyuyor, tadilat işlerini yapıyor, sobalarını kurup evlerini temizliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca 2 yıl önce hayata geçirilen, 600 üniversiteli gencin gönüllü olarak destek verdiği proje kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlı ve kimsesizlere derman olunuyor.

Yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerine giden öğrenciler, öncelikle eksikleri belirleyip neler yapabileceklerini planlayarak, malzeme temin ediyor. Evlerin boyadan, temizliğine kadar her türlü eksiğini büyük özenle yapan öğrenciler, yaşlıları zaman zaman ziyaret ederek yalnızlıklarını da paylaşıyor.

Proje kapsamında yaşlı ve kimsesizlerin evinde çalışma yapan gençler, Mağralı Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hakverdi Gök'ün de yardımına koştu.

Durumundan haberdar oldukları Gök'ün evine giden öğrenciler, temizlik, boya ve tadilat yaparak evi kullanılabilir hale getirdi.

Gök, AA muhabirine, öğrencilerin yardımından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Öğrencilerin Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla hareket ettiğini belirten Gök, "Onları evlatlarımdan daha üstün hissettim, saygı duydum çünkü, onlar gönlüyle vazife yapıyorlar. Öğrencileri çok sevdim, çok minnettarım. Onlar uğraşmıyorlar o işten zevk alıyorlar. Öğrenciler işi maddi olarak değil gönüllü yapıyorlar. İnsan zaten o şekilde yaşar." dedi.

"600'ü aşkın gencimiz yaşlılarımızın manevi evlatları oluyor"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran da belediye olarak gönüllü çalışmayı çok önemsediklerini ve desteklediklerini söyledi.

Gençlerin proje kapsamında yaşlı ve kimsesizlerin manevi evladı olduğunu aktaran Taşkıran, şunları kaydetti:

"Sosyal belediyeciliğin gereği olarak kurduğumuz Gönüllü Gençlik Hareketi topluluğu 600'ü aşkın genciyle birlikte yaşlılarımızın manevi evlatları olmaya devam ediyor. Bu kapsamda gençlerimiz, yaşlılarımızın evlerini temizliyor, boya badanalarını yapıyor. Düzenli olarak onları ziyaret ederek yaşlılarımızın gönüllerini fethedip dualarını alıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da çok önemsediği projeler arasında yer alan gönüllü katılım çalışmaları aslında hem gençlere hem de yaşlılarımıza büyük bir manevi kazanım sağlıyor. Yaşlılarımızın dualarını alan gençlerimiz manevi bir motivasyona sahip oluyorlar. Aynı zamanda yaşlılarımız da gençlerimizin bu hareketini görerek hem dualarında onlara yer veriyor hem de vefalı bir neslin her zaman varlığını hissediyor."

"Çok mutlu oluyorum"

Öğrencilerden Fatmanur Gül Purtaş ise böyle bir proje de yer almaktan dolayı çok mutlu ve gururlu hissettiğini söyledi.

Yaşlı ve kimsesizlerin duasını almanın kendisini manevi olarak rahatlattığını belirten Purtaş, "Yaşlıların duasını alınca kendimi o kadar iyi hissediyorum ki manevi olarak hem Allah'ın rızasını kazandığımıza hem de genç enerjimizi bu tür olumlu şeylerde harcayabildiğimiz için gerçekten çok mutlu oluyorum. Bütün enerjimizi böyle şeylere harcamayacağız da nereye harcayacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hem kapılarını hem de gönüllerini 'çalıyorlar' - Son Dakika


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