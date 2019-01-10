Hem Karada Hem Suda Gidiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 8 tekerlekli amfibi araç, olası kar yağışında mahsur kalanlar için Ödemiş ilçesinde bekletiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 8 tekerlekli amfibi araç, olası kar yağışında mahsur kalanlar için Ödemiş ilçesinde bekletiliyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, itfaiyeye ait hem karada hem de suda gidebilen "8 tekerlekli süper aracı"nın olası kar yağışında mahsur kalanlar için Ödemiş ilçesinde konuşlandırıldı.



Karada gerektiğinde yüksek hızlara ulaşan, derin suları ve gölleri yüzerek geçen amfibi araçta olası bir sağlık sorununa karşı sedye de bulunuyor.



Moloz, bataklık ile kar da dahil olmak üzere yumuşak ve zor zeminleri geçmek için özel tasarlanan araç, güçlü fakat hafif yapısı ile düşük yer basıncı ve tutuş sağlıyor.



Devrilme olasılığı geleneksel ATV'lere göre 4 kat daha az olan araç, diğerlerinin ulaşamayacağı yamaç, rampa ve engelleri kolaylıkla geçebiliyor.

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