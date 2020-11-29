Hem karantinayı, hem kısıtlamayı ihlal etti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta testi pozitif çıkan 32 yaşındaki korona virüs hastası, hem karantinadan kaçtı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde Kıbrıs Meydanı'nda polislerin uygulamasına takılan Eyüp K.'nın HES kodu sorgusunda karantinada olması gerektiği ve riskli hasta grubunda olduğu tespit edildi. Karantinadan kaçtığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis ekipleri Eyüp K.'ya 2 bin 200 lira idari yaptırım cezası uygulayıp adli işlem başlattı. Korona virüs hastası, polis nezaretinde filyasyon ekipleri tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Kız Öğrenci Yurdu'na götürülerek tekrar karantinaya alındı. - KAHRAMANMARAŞ