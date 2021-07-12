Damada şalvar ve tülbent giydirip yumurta kırdırdılar - Son Dakika

Damada şalvar ve tülbent giydirip yumurta kırdırdılar

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde gençler, damada yapmadıklarını bırakmadı

Yaylaönü Mahallesi, bu hafta sonu çok renkli bir düğüne sahne oldu. Gelin alındıktan sonra Muharrem- Betül Engin çiftinin arkadaşları, aracının önüne geçerek damattan sahanda yumurta istedi. Önce damada şalvar giydirip, başına da tülbent takıp damadı oynatan gençler, ardından ise tüplü ocak getirip damada sucuklu yumurta pişirtti. Bu anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Damat Muharrem Engin, tavaya yağ döküp yumurtaları kırdıktan sonra, sıra sucukları doğramaya geldi. Sucukları zor da olsa irili ufaklı doğrayan damat, bunlarla arkadaşlarına ziyafet çekti. Bu ziyafetten düğüne gelen misafirler de faydalandı.

Gençler karınlarını damadın yaptığı sucuklu yumurta ile doyurduktan sonra, genç çiftin evlerine gitmesine izin verdi. Mahallede düğünün kolay kolay unutulmayacağı belirtildi. Damat Muharrem Engin, "Güzel bir düğün bir oldu. Güzel adetler, ama arkadaşlarım beni biraz şaşırttı. Ama biz de onlara karşılığını o şekilde veririz. Sağdıçlarıma buradan selam yolluyorum" diye konuştu.