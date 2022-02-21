Üye Girişi
Son dakika! Ölümle dans eden motosiklet sürücüsü böyle görüntülendi - Son Dakika

Son dakika! Ölümle dans eden motosiklet sürücüsü böyle görüntülendi

21.02.2022 10:10

Gelen son dakika haberine göre Ölümle dans eden motosiklet sürücüsü böyle görüntülendi100 Karayolu'nda seyir halindeki motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü adeta ölümle dans etti.

Ölümle dans eden motosiklet sürücüsü böyle görüntülendi

SAKARYA Sakarya D-100 Karayolu'nda seyir halindeki motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü adeta ölümle dans etti. Yürekleri ağza getiren anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

D-100 Karayolu Hendek istikametinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ölümü göze alan ve motosikletinin üzerine yüzüstü yatarak yolculuk yapan bir sürücü yürekleri ağızlara getirdi. Kafasında sadece kaskı olan sürücü, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsünün yanında oturan yolcu ise o anları cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı. Vatandaş kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücünün yüzüstü yatarak kullandığı motosiklet ile tırı solladığı, daha sonrasında sağ şeride geçtiği ve motosikletine yatarak yolculuğuna devam ettiği görülüyor.

Son dakika! Ölümle dans eden motosiklet sürücüsü böyle görüntülendi
Son dakika! Ölümle dans eden motosiklet sürücüsü böyle görüntülendi
Son dakika! Ölümle dans eden motosiklet sürücüsü böyle görüntülendi
Son dakika! Ölümle dans eden motosiklet sürücüsü böyle görüntülendi
Son dakika! Ölümle dans eden motosiklet sürücüsü böyle görüntülendi
Son dakika! Ölümle dans eden motosiklet sürücüsü böyle görüntülendi

YORUMLAR
500
Son dakika! Ölümle dans eden motosiklet sürücüsü böyle görüntülendi Son dakika! Ölümle dans eden motosiklet sürücüsü böyle görüntülendi Son dakika haberi: 3 kişinin öldüğü olayda şüphelinin ifadeleri ve ayrıntılar ortaya çıktı Son dakika haberi: 3 kişinin öldüğü olayda şüphelinin ifadeleri ve ayrıntılar ortaya çıktı İki katlı evin çatısı alev alev yandı İki katlı evin çatısı alev alev yandı

D-100 Karayolu, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Ölümle dans eden motosiklet sürücüsü böyle görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:01 Uzun süre psikolojik tedavi görmüştü! Arda Kural eski günlerine geri dönüyor
10:58 Timsah fosilinin midesini açtılar ve gördükleri şey karşısında dehşete düştüler!
10:49 Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu İstanbul'dan taşında! Doğa ile iç içe yaşamaya başladılar
10:42 Tebriz'de düşen askeri eğitim uçağında 3 kişi yaşamını yitirdi!
10:33 Bir kadının işkence günlüğü: Ağzıma silahı dayadın, defalarca dövdün, eve kilitledin! 5 yıl önce asılı bulunan Medine Kara yaşadıklarını böyle yazmış!
10:29 NBA All-Star 2022'de Stephen Curry'den tarihi rekor!
10:26 Günlerdir eylemdeydiler, direndiler, kazandılar, geri dönüyorlar! Migros depo işçileri işlerinin başında
10:23 AK Parti 2023'te seçmenini evden çıkarmakta zorlanabilir! "Oy vermeyeceğim" diyenler, kararsızların önüne geçti! Çoğu iktidar seçmeni!
10:07 DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Yem fiyatlarını görünce biz
09:44 İrem Derici aşkını ilan etti: Çok seviyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 11:06:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Ölümle dans eden motosiklet sürücüsü böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement