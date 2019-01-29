Son Dakika Haberleri: Hem Kendini Hem Evi Yaktı

Hem Kendini Hem Evi Yaktı

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

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Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Yangın, Ortayılmazlar Mahallesi'nde Ortaokul Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın giriş katında oturan İsmail Bodur'un(64) sobayı yakmak için kullandığı yakıt jeli patlayarak alev aldı. Bir anda odayı saran yangın sonucu ev sahibi İsmail Bodur elinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alındı. Vücudunda yanıklar oluşan İsmail Bodur ise ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:27 Kaynak: İHA

Ünye, Ordu, 3. Sayfa
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