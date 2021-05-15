Hem kilolarından hem de beraberinde gelen hastalıklarından kurtuldu - Son Dakika

Hem kilolarından hem de beraberinde gelen hastalıklarından kurtuldu

15.05.2021 09:49

Hem kilolarından hem de beraberinde gelen hastalıklarından kurtuldu Büyük değişimi 120 kilodan 65 kiloya düşünce yaşadı Uzun yıllar aldığı kilolar sebebiyle kontrolsüz şeker, yüksek tansiyon ve kolesterol rahatsızlığı olan 42 yaşındaki Betül Kabalar, 120 kilodan 65 kiloya düşünce büyük...

Hem kilolarından hem de beraberinde gelen hastalıklarından kurtuldu

Büyük değişimi 120 kilodan 65 kiloya düşünce yaşadı

BURSA - Uzun yıllar aldığı kilolar sebebiyle kontrolsüz şeker, yüksek tansiyon ve kolesterol rahatsızlığı olan 42 yaşındaki Betül Kabalar, 120 kilodan 65 kiloya düşünce büyük bir değişimin yanı sıra bütün hastalıklarından da kurtuldu.

Obezite, tip 2 diyabet, kolesterol yüksekliği ve yüksek tansiyon olmak üzere metabolik bozukluklar artık çağımızın en büyük sağlık problemleri olurken, bu hastalıklardan cerrahi yöntemle kurtulmak artık mümkün geldi. Bu tedaviyle yaklaşık 18 ayda inanılmaz bir değişime imza atan Betül Kabalar'ın, daha önceki halinden eser kalmadı. Metabolik cerrahi ameliyatı ile 120 kilodan 65 kiloya kadar gerilediğini ifade eden Kabalar, "Asıl ameliyata karar verme sebebim çok yüksek şeker değerlerimin olmasıydı. 3 aylık şeker oranım çok yüksekti. Tabi ki bir bayan olarak görsel endişelerim de vardı. Ama benim şekerimi kontrol altına almak ve daha sağlıklı olmak için bu ameliyatı oldum. 18 ayın sonunda 55 kilo verdim. Ameliyat olduğum günden itibaren şeker ile ilgili hiç ilaç kullanmadım. 350 olan açlık şeker oranımın şu an 80'lerde olması beni çok mutlu ediyor. Normal sağlıklı insan haline geldim" dedi.

55 kilo vermenin ve şekerden kurtulmanın sağlığın ve hayat kalitesine dönüşünün çok güzel olduğunu belirten Kabalar, "Görsel olarak da 50 bedenden 38 bedene düştüm. Daha önce çok tepki alıyordum. Ama şekerin verdiği uyku hali, yorgunluk hissi ve hayat kalitemi etkilemesi benim için en büyük zarardı. Metabolik cerrahi ile bu gibi sıkıntılardan kurtulduğum için kendi adıma çok mutluyum. Bunlardan kurtulabilme şansı varken herkesin kurtulmasını isterim" diye konuştu.

Obezite, bilindiği gibi tütün mamullerinden sonra en çok önlenebilir ölüm sebeplerinin başında geldiğini ifade eden, Morbid obezite de çok ciddi durumlara ulaştığı zaman cerrahi tedavilerle bundan kurtulmak mümkün olduğunu belirten Özel Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Evren Dilektaşlı ise, "Bundan 18 ay önce kendisine metabolik cerrahi ameliyatı yaptık. Ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleşti. Kendisi kilo ve eşlik eden şeker ve tansiyon gibi hastalıklarından da kurtuldu. Türkiye'de yaklaşık yüzde 40 düzeyinde bir obezite ve yüzde 20 düzeylerinde ise diyabet rahatsızı olan insan var. Bursa bu konuda maalesef en yüksek obezite ve diyabet rahatsızlığının olduğu şehirlerin başında gelmektedir. Her 5 kişiden biri Bursa'da diyabet hastasıyken, her 3 kişiden biri ise ek hastalığı da mevcut olarak obezite hastasıdır. Bu oran gittikçe artmaktadır. Bu hastalıklarla savaşta tabi ki medikal ve ilaç tedavileri ön planda ancak kontrol altına alınamayan kilo, şeker ve metabolik hastalıklarda cerrahi tercih edilmektedir" dedi.

Dilektaşlı şöyle devam etti:

"Betül hanımda cerrahi operasyonda kilo belki ön planda görünüyordu. Ancak, kilodan daha ön planda olan ve organ hasarı oluşturan diyabet yani yüksek şeker oranları, tansiyon ve kolesterol yüksekliği vardı. Bunların hepsini düzeltmek hedefiyle ameliyatını gerçekleştirdik. Çok sağlıklı süreçlere birlikte geldik."

Hem kilolarından hem de beraberinde gelen hastalıklarından kurtuldu
Hem kilolarından hem de beraberinde gelen hastalıklarından kurtuldu
Hem kilolarından hem de beraberinde gelen hastalıklarından kurtuldu
Hem kilolarından hem de beraberinde gelen hastalıklarından kurtuldu

Obezite, Bursa, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Hem kilolarından hem de beraberinde gelen hastalıklarından kurtuldu - Son Dakika


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