Hem kirayı ödemedi, hem de başkasına kiraladı - Son Dakika

Hem kirayı ödemedi, hem de başkasına kiraladı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan iş insanı Rauf Karancı 2 yıl önce kiraladığı evinin tanımadığı birine kiralandığını öğrendi. Sahibi olduğu evin kapısını çalınca kiracısının evini bir başkasına kiraladığını öğrenen adam, eski kiracısı S. B tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Marmaris Armutalan Mahallesi'nde üç katlı bir apartmanın birinci katında bulunan eşyalı dairesini iki yıl önce kargo firmasında çalıştığını bildiği Serdar B.'ye kiraladığını belirten ev sahibi Rauf Karancı "İki yıl önce Serdal B. isimli şahıs ve ailesine evimi kiraya verdim. Bir yıllık sözleşmemiz vardı, sözleşme geçen yıl dolmuştu ancak bir yıl daha devam ettiler. Sözleşmenin bitmesine üç gün kala kendisi ile irtibata geçmeye çalıştım, üç aydır da kirayı ödemiyordu, açmayınca eve gittim kapıyı başkası açtı. Bu evi kiraladıklarını söylediler. Ben 2 bin 550 Lira kiraya vermiştim, bu şahıs başka birisine 5 bin liraya kiraya vermiş, üstelik bir yıllık kirayı da peşin almış" dedi.

Ev sahibi Karancı "Evi kiralayan şahıslara sorduğumda emlakçı aracılığı ile bulduklarını, eski kiracının kendisini ev sahibi gibi göstererek kontrat imzaladığını ve yıllık kirayı ile emlakçı komisyonunu peşin ödediklerini söylediler" diyerek hem kendisinin hem de evi kiralayanın mağdur olduklarını belirtti.

Elinde Serdar B. ile daha önce yaptıkları kira kontratı ve tahliye taahhütnamesi bulunan ev sahibi Rauf Karancı "İnsanlar da mağdur oldu, ben de mağdur oldum. Emlakçıdan ev kiralanması kontrat imzalanması normal bir durum. Karşı tarafın şüphelenmemesi gayet doğal, ancak emlakçının bu durum karşısında uyarması ve tapu senedini dask belgesini görmesi gerekiyordu" diyerek "Böyle durumlar yaşanıyor artık kimsenin kimseye güveni kalmadı, gerekli yerlere başvurularımı yapacağım. Eski kiracım hakkında suç duyurusunda bulunacağım kimse mağdur olmasın" dedi.

'Kiracılar da ev sahipleri de dikkat etsin'

Marmaris'te 15 yıldır emlak sektöründe çalışan gayrimenkul firması yetkilisi Secattin Aytan "Kiracının oturduğu evde sadece kendisi oturabilir, bir başkasına kiralaması kesinlikle yasal değil. Bizler ev sahibi ile kiracıyı tanıştırıp kira kontratlarını, taahhütnamelerini yapıyoruz. Kiracının ev sahibinden kontratı ve evin Dask belgesini alarak elektrik, su gibi faturalarını üzerine alması, ikamet belgesi almak için bağlı bulunduğu muhtarlığa giderek kaydını yaptırmasını, emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Ev sahibi kiraya vereceği evin eskiden tapu senet örneği istenirdi, şimdi Dask Belgesi evin onun olduğunu belgelediği için yeterli oluyor" diyerek her iki tarafın da dolandırılmaması adına belgeleri kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

'Bu olay emlakçı hatası'

Gayrimenkul danışmanı Aytan "Rauf Karancı'nın başına gelen talihsizlikte emlakçı arkadaşımızın dikkatsizliği, her sahibiyim diyenin evini belgelerini görmeden kiraya vermiyoruz. Bu tamamen polisiye bir olay olmuş " diyerek meslektaşlarını da bu konuda uyardı.

Kiracısı Serdar B. tarafından dolandırıldığını iddia eden Karancı, eski kiracısına ulaşmaya çalıştığında sürekli kendisini atlattığını, kiraya veren emlak firması ile görüştüğünde bir karışıklık olduğunu ve zararının telafi edileceğini söylediklerini belirtti. Ev sahibi Rauf Karancı evine yerleşen ailenin mağdur olmaması için de elinden geleni yaptığını, yeni kontrat düzenleyerek yeniden aynı kişiye bir yıllık kiraya vereceğini ama sonrası için artık güveninin kalmadığını ifade etti.