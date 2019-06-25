Son Dakika Haberleri: Hem kız arkadaşının hem de kendi canını hiçe saydı
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Hem kız arkadaşının hem de kendi canını hiçe saydı

48 dakika önce

İstanbul'da bir trafik magandasının kız arkadaşıyla yaptığı tehlikeli şov bu kadarına da pes dedirtti.

İstanbul'da bir trafik magandasının kız arkadaşıyla yaptığı tehlikeli şov bu kadarına da pes dedirtti.
Kız arkadaşının kullandığı motosiklette arka tarafta oturan maganda seyir halindeyken sırada kız arkadaşının üzerinden atlayıp gidona geçti. Hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye atan magandanın bu anları kameralarca kaydedilirken, şahıs bu anları bir de sosyal medyada paylaştı. Kuzey Marmara Otoyolu Ataşehir Bağlantı Yolu'nda kayda geçen bir görüntü trafik magandalığında gelinen son noktayı gözler önüne serdi. Kız arkadaşının kullandığı motosiklette arka tarafta oturan maganda hızla giden motosiklette kız arkadaşının üzerinden atladı. Ardından gidonun başına geçip motosikletin kontrolünü alan maganda hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye attı. O anlar ise kameralarca kaydedildi. Görüntülerde ilk önce şahsın kız arkadaşı motosikleti kullanıyor. Ardından şahıs seyir halindeyken, kız arkadaşının üzerinden atlayıp gidonun başına geçiyor ve motosikleti kullanmaya başlıyor. Maganda o anları sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi.
(İHA)
Hem kız arkadaşının hem de kendi canını hiçe saydı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
İstanbul, Güncel
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