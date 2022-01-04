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Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi - Son Dakika

Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi

04.01.2022 15:55

Adana'da karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını kaybeden baba ve 2 evladı, gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşi ve evlatlarını toprağa veren Asiye Çulha ise cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4182 Sokak'taki 3 katlı evin birinci katında iddiaya göre Asiye Çulha (35) sabah çocukları Ali (8) ve Hüseyin'i (6) okula göndermek için kalktı. Marangoz eşi Samet Çulha (40) ile birlikte sobalı odada yatan çocuklarının yanına geldi. Çocuklarına seslenen anne, cevap alamayınca yanlarına gidip uyandırmak istediği çocuklarının ve eşinin hareketsiz olduğunu fark edip çığlık attı.

Eşi ve evlatlarını toprağa veren annenin gözyaşları sel oldu

ÇIĞLIĞINA KOMŞULAR KOŞTU

Annenin çığlığı üzerine olay yerine gelen komşuları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Samet, Ali ve Hüseyin Çulha'nın cansız bedenleri, otopsi için kaldırıldığı Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

Eşi ve evlatlarını toprağa veren annenin gözyaşları sel oldu

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Burada kılınan namazın ardından baba ve 2 evladının cansız bedenleri yan yana defnedildi. Eşi ve evlatlarını toprağa veren Asiye Çulha ise cenazede güçlükle ayakta durabildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Metanetini toplayarak evlatlarının tabutların yanına gelen Çulha, uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Çulha ailesinin yakınları katıldı.

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Yavuzlar Mahallesi, Adana Yüregir, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi - Son Dakika


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