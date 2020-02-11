Hem kulüp başkanı hem de kaleci - Son Dakika
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Hem kulüp başkanı hem de kaleci

6 saat önce

Muğla 1. Amatör Küme'de mücadele eden Karaçulhaspor'un başkanı Mehmet Dalca, başkanlık görevinin yanı sıra Yeşil-Beyazlı ekibin kalesini de koruyor.

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Muğla 1. Amatör Küme'de mücadele eden Karaçulha spor'un başkanı Mehmet Dalca, başkanlık görevinin yanı sıra Yeşil-Beyazlı ekibin kalesini de koruyor. 42 yaşında olan tecrübeli eldiven, gençlere örnek olmaya çalıştığını söyledi.


Fethiye'de, futbol tutkusunu yaşam biçimi haline dönüştüren Karaçulhaspor Başkanı Mehmet Dalca 8 yıldır amatör spor kulübünün hem başkanlığını hem de kaleciliğini yapıyor.


Karaçulhaspor'un başkanı ve kalecisi Dalca, yaptığı açıklamada, futbola 2012 yılında Karaçulhaspor forması altında başladığını söyledi.


Amatör spor'un ruhu olarak takımın başkanlığının yanı sıra, kaleciliğini ve malzemeciliğini yaptığını dile getiren Dalca "Bizim birde özelliğimiz olarak alt yapıda oyuncuda yetiştiriyoruz. Bunları a takımda oynatıyoruz. Lig bu sene iyi başladı son iki haftaya kala iddiamızı sürdürdük fakat sonradan aldığı mağlubiyetler ile ligi beşinci bitirdiklerini dile getirdi.


Dalca,"Önümüzdeki yılın hazırlıklarına da başladık amacımız bir üst lig olan süper amatöre çıkmak elimizden geleni yapıyoruz. Maddi imkanlarında düzgün olması lazım bizlerde alt yapıdan yetiştirdiğimiz oyuncular ile hedefe ilerlemek istiyoruz" dedi. - MUĞLA

Fethiye, Futbol, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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