HEM kursiyerleri İdlip'teki çocuklar için elbise dikti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam HEM kursiyerleri İdlip'teki çocuklar için elbise dikti - Son Dakika

HEM kursiyerleri İdlip'teki çocuklar için elbise dikti

6 saat önce

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezi'nde giyim sınıfı kursiyerleri, Suriye'nin İdlib şehrinden göç etmek zorunda kalan çocuklar için kendi elleriyle diktikleri elbiseleri yetkililere teslim ederek bölgeye gönderdi.

HEM kursiyerleri İdlip'teki çocuklar için elbise dikti, System.String[]

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezi'nde giyim sınıfı kursiyerleri, Suriye'nin İdlib şehrinden göç etmek zorunda kalan çocuklar için kendi elleriyle diktikleri elbiseleri yetkililere teslim ederek bölgeye gönderdi.


Yenice Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri "Çanakkale'den İdlib'e vefa" programı çerçevesinde 112 parça elbise dikip paketleyerek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere yetkililere teslim etti. Kursiyerler hazırladıkları giysilerin savaştan kaçan çocuklara ulaştırılacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ÇANAKKALE

Halk Eğitimi Merkezi, Çanakkale, Yenice, İdlib, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de atacağımız adımları yarın açıklayacağım
Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Kasım Süleymani detayı Son dakika: ABD'den İdlib açıklaması: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:14:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HEM kursiyerleri İdlip'teki çocuklar için elbise dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]