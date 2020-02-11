HEM kursiyerleri İdlip'teki çocuklar için elbise dikti - Son Dakika

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HEM kursiyerleri İdlip'teki çocuklar için elbise dikti
6 saat önce
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezi'nde giyim sınıfı kursiyerleri, Suriye'nin İdlib şehrinden göç etmek zorunda kalan çocuklar için kendi elleriyle diktikleri elbiseleri yetkililere teslim ederek bölgeye gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:53 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezi'nde giyim sınıfı kursiyerleri, Suriye'nin İdlib şehrinden göç etmek zorunda kalan çocuklar için kendi elleriyle diktikleri elbiseleri yetkililere teslim ederek bölgeye gönderdi.
Yenice Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri "Çanakkale'den İdlib'e vefa" programı çerçevesinde 112 parça elbise dikip paketleyerek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere yetkililere teslim etti. Kursiyerler hazırladıkları giysilerin savaştan kaçan çocuklara ulaştırılacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ÇANAKKALE
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