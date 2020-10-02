HEM kursiyerleri imeceyle maske dikiyor - Son Dakika

HEM kursiyerleri imeceyle maske dikiyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Müdürlüğünde görevli 6 el sanatları öğretmeni ile 15 kursiyer kadın maske üretiyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde bir araya gelen toplam 21 kadın, çeşitli ebat ve renklerde maske üretime başladı. Anaokulundan liseye kadar bütün öğrencilerle ile öğretmenlere dağıtılacak maskelerin üretimi devam ederken, 9-10 bin dolayında maske üretilmesi planlanıyor. Severek çalıştıklarını anlatan Halk Eğitimi Merkezi Okul Aile Birliği Başkanı Meral Özgür, "Halk Eğitim olarak biz ilçemizdeki ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine ve öğretmenlerimiz için maske üretimine başladık. Bunun için imece yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

6 usta öğreticiden biri olan Nezaket Yalçın da, "Burhaniye Halk Eğitimde öğretmenler ve gönüllü kursiyerlerimizle birlikte maske dikiyoruz. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimize destek oluyoruz" dedi.

Öğretmen Adeviye Karaimam ise, "Ana sınıfı öğrencilerimiz için renkli, onların içlerini açacak desenler seçtik. Çocuklarımız sıkılmasın istedik. Bu projede görev alan bütün arkadaşlar ve kursiyerlerimiz çok hevesli. Bu projeye katıldığımız için mutluyuz" dedi.