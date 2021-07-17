Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM), İşkur ve İslahiye Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen kurslarda kursiyerler tarafından üretilen 150 kilim, İslahiye Müftülüğüne ihtiyacı olan camilere verilmek üzere teslim edildi.
İslahiye Belediyesi, İşKur ve Halk eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin sürdürülmesi amacıyla hazırlanan projeyle dokuma kursu düzenlendi.
Kursta kilim dokumayı öğrenen kadınlar ve genç kızlar hem meslek öğrendi, hem de aile bütçesine katkı sağladı.
İslahiye Halk Eğitim Müdürü Abdurrahman Yıldırım ve Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Müftüsü Behçet Bilgin'e dokunan kilimleri teslim etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › HEM Kursiyerlerinden ihtiyacı olan camiler için 150 kilim - Son Dakika