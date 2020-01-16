HEM kursiyerlerine hayvan sevgisi konferansı verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel HEM kursiyerlerine hayvan sevgisi konferansı verildi - Son Dakika

HEM kursiyerlerine hayvan sevgisi konferansı verildi

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İslahiye Şefliği tarafından Halk Eğitim Merkezinde (HEM) çeşitli branşlarda eğitim alan kadın kursiyerlere yönelik "Sokak Hayvanlarına Davranış ve Sokak Hayvanları Sevgisi" konulu konferans düzenlendi.

HEM kursiyerlerine hayvan sevgisi konferansı verildi, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İslahiye Şefliği tarafından Halk Eğitim Merkezinde (HEM) çeşitli branşlarda eğitim alan kadın kursiyerlere yönelik "Sokak Hayvanlarına Davranış ve Sokak Hayvanları Sevgisi" konulu konferans düzenlendi.


DKMP İslahiye Şefi Sabri Saltan, HEM Toplantı Salonu'nda düzenlenen konferansta, sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiğini kursiyerlere anlattı.

Saltan, hayvan sevgisini aşılamak ve hayvanların haklarını anlatmak amacıyla düzenlenen konferansta, empati kurma, doğa, sevgi ve barınak hayvanları gerçeğiyle ilgili bilgiler aktardı.


Hayvanlara yaklaşım, besleme yöntemleri, hayvan davranışları ve sağlığı konularını içeren sunum yapan Saltan, yasak avlanma konusuna da katılımcılara bilgi verdi.

Programa katılan İslahiye Belediyesi Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi Barınak sorumlusu Bekir Şentürk de katılımcılara evlerinde atık yiyecekleri kendilerine ulaştırmalarını istedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:40 Kaynak: AA
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