Son dakika haber! Hem meslek öğreniyor hem de stres atıyorlar - Son Dakika

Son dakika haber! Hem meslek öğreniyor hem de stres atıyorlar

19.03.2021 10:58

Son dakika haberler: Hem meslek öğreniyor hem de stres atıyorlar Terapi merkezi gibi meslek kursu Gaziantep'te yaşayan kadınlar, geleneksel el sanatları kurslarında hem meslek öğreniyor hem de kurdukları arkadaşlıklarla sıkıntı giderip stres atıyor.

Hem meslek öğreniyor hem de stres atıyorlar

Terapi merkezi gibi meslek kursu

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan kadınlar, geleneksel el sanatları kurslarında hem meslek öğreniyor hem de kurdukları arkadaşlıklarla sıkıntı giderip stres atıyor.

Gaziantep'te Helvacı-Karakıymık Geleneksel El Sanatları Merkezinde mesleki eğitim kursu alan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de yaşama dair sıkıntılarını kurdukları arkadaşlıklarla gideriyor. Sanat merkezinde çini, sedef-kakma, cam-boncuk, tespih, Antep işi nakış ve deri gibi birçok el sanatlarında mesleki eğitim kursu alan kadınlar, sanat merkezinin adeta bir terapi merkezi gibi olduğunu ifade ettiler. Kurslar sayesinde psikolojik sıkıntısı ve stresli insanların doktora, psikiyatriste gitmelerine gerek kalmayacağını belirten kadınlar, kadınları meslek eğitim kurslarına davet etti.

"Doktora ve psikiyatriste gitmeye gerek yok"

El sanatları merkezine geldikten sonra sıkıntı ve streslerinden kurtulduğunu ifade eden Rukiye Yetkin, kurs sayesinde doktora ve psikiyatriste gitmeye gerek kalmayacağını söyleyerek, "Bizi buraya gelmeye iten şey doktor tavsiyesiydi. Kızımın bazı sorunları vardı. Doktorda el sanatlarıyla uğraşmamızı tavsiye etti. Tesadüf eseri sedef-kakma sanatının kursunu olduğunu öğrendik ve kursa başladık. Kızımı çok iyi geldi. Kızım şuan evli bir çocuğu var. Kızımla beraber bende kursa gelmiştim, kızım bıraktım ama ben devam ettim. Doktora, psikiyatriste gitmeye gerek yok. İlaç kullanmaya gerek yok. Bu tarz kurslara giderek bütün sıkıntı ve streslerinizden kurtulabilirsiniz. Herkesi bu tarz kurslara gelmeye davet ediyorum" dedi.

"Terapi gibi kendinize bir şeyler katıyorsunuz"

Kurs sayesinde sıkıntı ve stres attıklarını belirten Muhabbet Bulut, "Kurslarda çok güzel şeyler yapıyoruz. Figürler, boncuklar, takılar, kolyeler, bilezikler yapıyoruz. Kendimize baya takı eşyası yapıyoruz. Evdeydik bu zamana kadar tabi ev hanımlığı da bir yere kadar. Sıkılınca bu tarz aktif bir şeyler aramaya başladım. Sonra geleneksel el sanatları merkezine geldim. Herkese tavsiye ediyorum. Burada ortam çok güzel. Terapi gibi kendinize bir şeyler katıyorsunuz, bir işe yaradığınızı düşünüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Sıkıntılarımızı bir nevi ahşaba döküyoruz"

Evde sıkıldığından dolayı el sanatları kursuna geldiğini ifade eden Fatma Kalkan, "Burada ahşaplara şekil veriyoruz. Deniz kabuklarına şekilde veriyorsunuz. Daha sonra onları ahşaplarla birleştiriyoruz. Çok güzel eserler çıkarmaya çalışıyoruz. Buraya hem kendime bir şeyler katayım diye geldim hem de boş zamanlarım değerlensin diye geldim. Daha doğrusu evde sıkılıyoruz. Kendi kendimize yapacak bir şeyler öğrenmek amacıyla geldim. Burada her şeyi unutuyoruz. Bütün sıkıntılarımız gidiyor. Arkadaşlarımızı görüyoruz ve sıkıntılarımızı bir nevi ahşaba döküyoruz" diye konuştu.

Son dakika haber! Hem meslek öğreniyor hem de stres atıyorlar
Son dakika haber! Hem meslek öğreniyor hem de stres atıyorlar
Son dakika haber! Hem meslek öğreniyor hem de stres atıyorlar
Son dakika haber! Hem meslek öğreniyor hem de stres atıyorlar
Son dakika haber! Hem meslek öğreniyor hem de stres atıyorlar
Son dakika haber! Hem meslek öğreniyor hem de stres atıyorlar

Gaziantep, Doktora, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber! Hem meslek öğreniyor hem de stres atıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Osmanlı'dan kalma 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Bütün tartışmalar boş, HDP kapatılamaz Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış
Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak         
12:28
Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı         
12:13
Rakamlar her şeyi anlatıyordu! Korkulan oldu, İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik Rakamlar her şeyi anlatıyordu! Korkulan oldu, İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik         
12:03
Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı geçim kaynağı oldu Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı geçim kaynağı oldu         
11:50
Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak         
11:25
Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
11:10
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı         
10:05
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne? Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?         
09:13
Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu         
07:47
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Angelina Jolie'den dudak uçuklatan iddia: Brad Pitt ilişkimiz sırasında bana şiddet uyguladı Angelina Jolie'den dudak uçuklatan iddia: Brad Pitt ilişkimiz sırasında bana şiddet uyguladı         
11:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 12:47:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Hem meslek öğreniyor hem de stres atıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei