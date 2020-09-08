Hem minderde, hem derslerinde şampiyon

ANTALYA'da Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa üçüncülüğü kazandıktan sonra üniversiteyi kazanmak için 1.5 yıl güreşe ara veren Lütfi Furkan Şimşek (18), hayalini kurduğu Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde eğitim hayatını sürdürürken, yeniden milli takım forması giymeyi hedefliyor.

Antalya'da oturan Lütfi Furkan Şimşek'in, 6 yıl önce güreşe ilgisinden dolayı katıldığı turnuvada, antrenör Emin Kaya tarafından yeteneği keşfedildi. Güreş antrenmanlarına başlayan Furkan, ilk yılında katıldığı şampiyonada, 2015 Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyonada kazandığı başarı sonrası motivasyonu artan Furkan, spordaki başarısını eğitimine yansıttı. 2016 yılında Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nda (TEOG) 500 puanlık sistemde 499 puan kazanarak, eğitim kariyerinde de başarı elde etti.

Güreş antrenmanları ve okul hayatını bir arada sürdüren Furkan, 2017'de miniklerde Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği kazandı. 2018'de Okullararası Gençler Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Furkan, hayalini kurduğu üniversite eğitimi için spora ara vermeyi tercih etti. Son 1 yılını ders çalışarak geçiren Furkan, Türkiye sıralamasında sayısal bölümde Türkiye 327'nciliği elde ederek, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'ni kazandı.

Spor kariyerine verdiği ara sonrasında eğitimdeki başarısıyla hayatında yeni bir sayfa açan Furkan, "Üniversite eğitimimi en iyi şekilde sürdürüp başarılı olmak istiyorum. Üniversite yaşamımda güreşe yeniden başlayacağım. Güreşte yeniden başarılı olmak, milli takım formasını yeniden giymeyi hedefliyorum. Başarılarımla ülkemi gururlandırıp, olimpiyat şampiyonluğu hayalime ulaşmak istiyorum" dedi.