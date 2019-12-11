Hem muhtar hem antrenör - Son Dakika

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Hem muhtar hem antrenör

6 saat önce

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nin muhtarlığını yapan futbol antrenörü Aziz Filiz (55), hafta içi mahalle sakinlerine hizmet veriyor, hafta sonu ise 100 çocuğa futbol eğitimi veriyor.

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MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nin muhtarlığını yapan futbol antrenörü Aziz Filiz (55), hafta içi mahalle sakinlerine hizmet veriyor, hafta sonu ise 100 çocuğa futbol eğitimi veriyor. Çocukları kötü alışkanlıklardan ve internet bağımlılığından uzak tutmaya çalışan Filiz, sosyal sorumluluk projeleri de hazırlıyor.

Yaklaşık 8 bin nüfuslu Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde göreve seçilmeden önce halka, 5 gün muhtarlık, 2 gün antrenörlük yapmak için söz veren muhtar Aziz Filiz, sosyal sorumluluk projeleri başlattı. Göreve geldikten sonra hafta içi muhtarlık yapan, hafta sonu ise mahalle sakinlerinin çocuklarına antrenörlük yapan Filiz, sorumluluk projeleriyle de çocukları kötü alışkanlıklardan ve internet bağımlılığından uzak tutmaya çalışıyor.

'2 KİTAP BİTİRENE FORMA HEDİYE EDİYORUM'

Muhtar seçilmesinin ardından kaymakam tarafından bir antrenörün mahalleye görevlendirildiğini, birlikte çocuklara yönelik futbol eğitimlerine başladıklarını anlatan muhtar Aziz Filiz, şöyle konuştu:

"Amacım, mahalledeki çocuklar arasında arkadaşlık olgusunu geliştirmek. Eskiden mahallelerde çocuklar birbirini tanıyordu. Şimdi apartman hayatı nedeniyle çocuklar birbirini tanımıyor. Ben de bunu başarmak adına çocuklarımızı sahaya çekerek, arkadaş olmalarını istedim. Bunu da başardığıma inanıyorum. İnşallah mahallemde arkadaşlık olgusu gelişecek. Aileler de birbirlerini tanıdı, arkadaş oldu. Ne kadar çocuğu spora yönlendirirsem onları kötü alışkanlıklardan korumuş olurum. İyi bir çalışma içindeyiz. Mahalle sakinleri de bana destek veriyor. 2 kitap bitiren çocuklara da forma hediye ediyorum."

AİLELERDEN DESTEK

Projeye olumlu dönüşler almaya başladıklarını kaydeden Filiz, "Kaymakam bey toplantı yaptı. Toplantıda, projenin ardından mahallede olayların azaldığını söyledi. Ben de bundan mutlu oluyorum. Çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. İnternete ayırdıkları zamanı burada spora ayırıyorlar. Bu da olayların azalmasına vesile oldu. Aileler, arkadaş oldu. Herhangi bir şeyde birbirlerine haber veriyorlar. Bu yönüyle de son derece huzurlu bir mahalle. Okuryazar oranı, eğitim seviyesi çok yüksek. Ben de ailelere bu konuda destek veriyorum. Çocuklarımız başka bir ilçeye gidip antrenman yapmasın, gelip kendi mahallesinde antrenman yapsın istiyorum. Çünkü başka yerde antrenman yaptıklarında birbirlerini bir daha görmüyorlar. Ama çocuklar buradan çıktıktan sonra sokakta, parkta, markette, okulda birbirlerini görüyorlar, sohbet ediyorlar. Bu da velilerden büyük destek gördü" diye konuştu.

KULÜPLERE ÖNERİYOR

Hedefinin 5 yıl içinde en az 750 çocuğa ulaşmak olduğunu vurgulayan muhtar Filiz, "Burada yetiştirdiğim çocukları kulüplere öneriyorum. Bu çalışmaları görevim boyunca sürdüreceğim. Önemli olan çocuklara bir şey verebilmek. Muhtarın yaptığı birçok iş artık e-devlet üzerinden yapılıyor. Muhtarlar bu işlerin dışında sosyal projeler üretmeli. Antrenör olmamdan dolayı mahallem şanslı. Bu işe gönül verdim. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Mahalle sakinleri çocuklarını bana emanet etti. Ben de bu güveni boşa çıkartmamak için var gücümle çalışıyorum" dedi.

Mahalle sakinleri de Aziz Filiz'e proje için teşekkür edip, çocuklarının proje sayesinde mahallede birbirini tanıyarak, selamlaştığını ve komşuluk kültürünün geliştiğini söyledi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:45 Kaynak: DHA
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