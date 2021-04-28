Hem öğrendiler hem eğlendiler - Son Dakika

Pandemi nedeniyle evde kalan çocuklar, mahalleevlerinden gelen kuşevlerini rengârenk boyalarla boyayarak ve desenlerle süsleyerek hazırladı. Ayvalık Belediyesi mahalleevleri ekipleri,çocukların evlerini tek tek dolaşarak boyanan kuşevlerini topladı. Ekipler kuşevlerini mesire alanındaki ağaçlara astılar. Ayrıca bu yuvalara yem de bıraktılar.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çocukların Ayvalık'tan Türkiye'ye örnek bir çalışmayla mesaj verdiğini söyledi. Başkan Ergin, "Çocuklarımızın boyadığı 75 kuşevini mesire alanlarına koyarak kuşların özellikle kışın sıcacık, yazın sıcaktan etkilenmeyecek şekildeyaşayabilmeleri için mekanlar oluşturduk. Doğal hayata katkı sağladık, kuşların kışı sıkıntı yaşamadan geçirmelerini ve yavrulama döneminde olumsuz hava koşullarından etkilenmemelerini sağlamış olduk. Kuşevleri doğaya olan duyarlılıkları ve sevgilerini geliştirmek amacıyla öğrencilerimiz tarafından boyandı ve belediyemiz personelince Atatürk mesire alanına asıldı" dedi.

Boyama etkinliği kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şenlikle kutlayan çocuklar, hem şarkılar söyledi, hem de kuşevlerini gönüllerince boyadı. Evlerinden de olsa, adeta görsel şölen gibi geçen boyama işleminin ardından öğrencilerden teslim alınan 75 adet kuşevi, Alibey (Cunda)Adası Atatürk mesire alanındaki çam ağaçlarına asılarak bölgede yaşayan kuşların yeni mekanları oldu.