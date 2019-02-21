Hem Öğreniyor, Hem Ailesini Geçindiriyor

Adıyaman'da yaşayan iki çocuk annesi Özlem Dikme, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Toplumsal Gelişim Merkezindeki (TOGEM) keçe kursunda ürettiği ürünleri satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Adıyaman'da yaşayan iki çocuk annesi Özlem Dikme, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Toplumsal Gelişim Merkezindeki (TOGEM) keçe kursunda ürettiği ürünleri satarak ailesinin geçimini sağlıyor.



Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki iki çocuk annesi Özlem Dikme, eşinin bir işte çalışmaması üzerine arkadaşlarının tavsiyesiyle TOGEM'e başvurdu.



Bir yandan çocuklarını okutmaya çalışırken, bir yandan evinin geçimini üstlenen Dikme, üç ay gibi kısa sürede kursta halatlarla ürettiği süs eşyaları, ayna, kapı süsleri, keçeden çanta ile sehpaları satıyor ve ailesini geçindiriyor.



Özlem Dikme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi çalışmadığı için evine katkıda bulunmak üzere bir şeyler yapmak istediğini dile getirdi.



Dikme, şöyle konuştu:



"Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine TOGEM'de bulunan keçe ve aksesuar kursuna yazıldım. Kursta halatlarla süs eşyaları, ayna, kapı süsleri, keçeden çanta ile sehpa üretiyorum. Farklı farklı ürünler yapıyoruz. Evde oturacağıma kursa gelmek istedim. Şimdi ailemin geçimini sağlamaya çalışıyorum. Başarabilirsem ileride dükkan açarım diye düşünüyorum."



Şu anda yakın çevresi ve arkadaşlarından sipariş aldığını dile getiren Dikme, evine katkıda bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.



Üç ay gibi kısa bir sürede ürün çıkarmayı öğrendiğini ifade eden Dikme, "Kurs sayesinde hem öğrenip, hem eğleniyoruz. Stres atıyoruz. Hem anneyim, hem de çalışıyorum. Eğer destekçiniz olursa çok da zor olmuyor." dedi.



Canan Kara ise keçe ve aksesuar kursunda öğretici olduğunu söyledi.



Keçe ve eski halatlarla eskiye dair eşyalar ürettiklerini ifade eden Kara, "Buraya gelen kadın kursiyerler, hem öğrenip, hem de ailelerine katkıda bulunuyor. Bunlardan biri olan Özlem Hanım. Kendisi üç ayda ürün çıkarıp satmaya başladı. Bu şekilde evinin geçimine katkıda bulunuyor. Buradaki kursiyerler, çantalardan tutun evde kullanabilecekleri diğer bazı ürünlere kadar birçok şeyi tasarlıyor." diye konuştu.

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