Hem Okuyor Hem de Aile Bütçesine Katkı Sağlıyorlar

Van'ın Erciş ilçesinde bir lisenin öğrencileri, meslek öğrenmenin yanı sıra ürettiklerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Van'ın Erciş ilçesinde bir lisenin öğrencileri, meslek öğrenmenin yanı sıra ürettiklerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.



Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda gördükleri dersler sayesinde mobilya ve metal ürünler üretiyor.



Öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde ürettikleri sıra, masa ve büro malzemelerini satarak okul ve aile bütçesine katkı sağlıyor.



Edindikleri mesleklerle okul hayatından sonra iş bulma imkanı yakalayan öğrencilerin sigortaları da okul tarafından karşılanıyor.



Okul Müdürü Veysel Sağlam, yaptığı açıklamada, okulda 8 alan olduğunu ve mobilya dekorasyon ile metal işleri bölümünde üretim yaptıklarını söyledi.



Milli Eğitim müdürlükleri ve kamu kuruluşlarının, ihtiyaç duyduklarında okulun döner sermayesinden mobilya ve metal malzemeler yaptırabildiklerini anlatan Sağlam, "Öğrencilerimiz asgari ücrete yakın bir ücret almaktadırlar, aynı zamanda sigortaları da yatırılmakta. Öğrencilerimiz 2018 yılında 174 bin liralık döner sermaye işi yaptılar. Bu işlerin sonunda öğrencilerimize 17 bin liralık bir ödeme yapıldı. Öğretmenlerimize ise yaklaşık 20 bin liraya yakın para ödendi." dedi.



Kalan kar payından kaymakamlık ve belediye ile yaptıkları protokol kapsamında, 105 bin lira ile 22 okula kütüphane yaptırılacağını dile getiren Sağlam, "Öğrencilerimiz burada gerekli olan eğitimi almakta ve el becerilerini geliştirmekteler. Aynı zamanda lise diplomalarıyla birlikte iş yeri açma belgelerini alıyorlar. Bu belgelerle büyük ve küçük organize sanayi bölgelerinde iş yeri açabilecekler." diye konuştu.



Mobilya ve iç mekan tasarım öğretmeni Özgür Örnek de köy okullarının öğretmen masalarını, kütüphane malzemelerini ürettiklerini, öğrencilerin bilgi ve birikimleriyle sanayide rahatlıkla iş bulma şansı yakaladıklarını dile getirdi.



Öğrencilerden Mert Dursun ise metal alanında eğitim gördüğünü belirterek, "Buradan mezun olduğumuzda bu alanda çalışabileceğime inanıyorum. Burada hem para kazanıyoruz, aynı zamanda meslek sahibi oluyoruz. Öğretmenlerimizin verdiği eğitimlerle geleceğimize güvenle bakabiliyoruz." ifadelerini kullandı.



Serkan Sağlam da öğretmenleri sayesinde marangozluk mesleğini öğrendiğini ve okulun bitiminden sonra bunun üzerine dükkan açmayı düşündüğünü söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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