- Hem otobüs şoförü, hem de şair

Gündüz belediye otobüsünde direksiyon sallıyor, gece sevenlerine şiir okuyor

Katıldığı yarışmada şiiriyle Türkiye üçüncüsü oldu

BURSA - Bursa'da bir vatandaş gündüzleri belediye otobüsünde şoförlük yapıp, akşamları ise sahneye çıkarak sevenlerine şiir okuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehir içi otobüs şoförlüğü yapan Halil Aydın, şiire büyük ilgi duyuyor. Bu zamana kadar 300 şiir yazan şoför Halil Aydın yazdığı bu şiirleri iş çıkışında çıktığı sahnede sevenlerine seslendiriyor. Şoför Aydın, katıldığı Uluslararası Altın Kalemler Şiir ve Hikaye Yarışmasında "Vatan Uğruna" şiiriyle Türkiye üçüncüsü oldu. Mesleğini ve hobisini de çok seven Aydın'ın en büyük isteği ise yazdığı şiirlerini kitap haline getirmek.

Bursa'da 10 yıldır şoförlük yaptığını ifade eden Halil Aydın, "Şoförlüğü severek yapıyorum. Şiire çok merakım var. Gündüzleri mesleğimi yapıyorum. Boş zamanlarda şiir yazıyorum. Bu zamana kadar 300 adet şiir yazdım. Katıldığım bir şiir yarışmasında "Vatan Uğruna" şiirimle Türkiye üçüncüsü oldum. Bundan sonraki hedefim ise yazdığım şiirlerden bir kitap çıkartmak" dedi.