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Hem profesyoneller hem de oyuncular için yeni Excalibur 34" Monitör - Son Dakika

Hem profesyoneller hem de oyuncular için yeni Excalibur 34" Monitör

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:49
Hem profesyoneller hem de oyuncular için yeni Excalibur 34

Casper'ın tasarım dünyasının profesyonelleri ve usta oyuncuların beklentilerini karşılayacak tüm detayları aynı monitörde bir araya getiren Excalibur 34" Monitör'ü, oyun oynamayı daha keyifli, çalışmayı da daha verimli hale getiriyor.

Casper'ın tasarım dünyasının profesyonelleri ve usta oyuncuların beklentilerini karşılayacak tüm detayları aynı monitörde bir araya getiren Excalibur 34" Monitör'ü, oyun oynamayı daha keyifli, çalışmayı da daha verimli hale getiriyor.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, profesyonel bir tasarımcı ile usta bir oyun tutkununun ortak ihtiyacını güçlü performans sağlayan monitörler oluşturuyor.

Daha zengin renkler, daha net detaylar ve daha hızlı performansı aynı monitörde elde etmek de hayal olarak görülüyordu. Hem profesyonel hem de oyuncu monitörü olarak birbirinden üstün özellikleri ve şık tasarıma sahip olan Excalibur 34" Monitör ise beklentilerin ötesinde bir ürün olarak kullanıcıların deneyimine sunuluyor.

Yoğun performansa ihtiyacı olan grafikerler ve oyun tutkunlarının en gözde tercihi olan Excalibur ailesi, yepyeni 34" monitörü ile kullanıcıları şaşırtmaya devam ediyor. Sadece oyunculara değil, profesyonel kullanımlar için de üstün performans sağlayan Excalibur 34" Monitör, verimli çalışmayı ve keyifli oyun oynamayı bir arada kullanıcılara sunuyor. Canlı renklerin net halini sunan, kullanıcıya oyunun içerisinde olma hissini yansıtan Excalibur 34" Monitör, ince çerçevesi ve ultra geniş ekranı ile daha yüksek çözünürlüğün elde edilmesine de olanak tanıyor.

Excalibur 34" Monitör ile 10'da 10

Excalibur'un teknoloji ve şık tasarımına sahip bu yeni monitörünün oyuncuları ve profesyonelleri cezbedecek birbirinden üstün özellikleri bulunuyor.

Performans ve tasarım bir arada, 1500R kavisli ekran teknolojisi ve WQHD çözünürlük ile performansın yanında tasarım şıklığını da bulunduruyor. Oyunun içinde, rakiplerin de önünde, 165HZ ekran yenileme hızı ve 1ms ekran yenileme süresi ile saniye takılmalar olmadan kusursuz ve gerçek üstü bir oyun deneyimi sunuyor.

Yüksek çözünürlükte yüksek keyif, FHD'ye göre kat ve kat daha fazla, ultra geniş açısıyla da standart 2K ekranlara oranla çok daha fazla piksel sunan Excalibur 34" Monitör, 2K QUAD HD ekran ile üst seviye 3440x1440 çözünürlükte net görüntüler elde ediyor. Verimli çalışma, keyifle oynama, standart 16: 9 monitörlere oranla yüzde 30 daha geniş açı sunan 21: 9 ultra geniş ekran ile hem oyunlarda geniş alanlara hakim olunuyor hem de çizim ve grafik programlarında ekranı bölerek farklı programların aynı anda rahatça kullanılmasını sağlıyor.

Canlı renklerin net halleri, gerçek 400NIT ekran parlaklığı sunan ve rakiplerinden ayrışan HDR400 teknolojisi ile çok daha canlı renkte görüntüler sunuyor. RGB ışıklandırma ile farklı deneyim, düşük ortam ışığına veya karanlık kullanıma uygun Excalibur 34" Monitör, odayı aydınlatırken, oyun deneyimine de renk katıyor. Takılmayan oyunlar, bölünmeyen keyif, bilgisayarın ekran kartı ve ekranının birbiriyle sürekli koordineli çalışmasını sağlayan AMD Free-Sync teknolojisi sayesinde oyunlarda takılmalar en aza iniyor ve oyun keyfi bölünmüyor.

Hareketli stant avantajı, hareketli ayak yapısı ile monitörü dilediği gibi sağa ya da sola, yukarı veya aşağıya ayarlayabiliyor, menteşe ayağı çıkarılarak duvara monte edilebiliyor. Titreşim azaltma, ekran da oluşan titreşimleri engelleyen "Flicker-Free" teknolojisi ile oyun veya çalışmanın bölünmeden kullanımını sunuyor. Göz sağlığı için düşük mavi ışık, göze uzun vadede zarar veren mavi ışınların filtrelenmesini sağlayan "Low Blue Light" teknolojisi ile gece boyunca ekran üstünde uzun süreler çalışıyor ya da oyun oynanıyor ve göz yorgunluğu çok daha az oluyor.

oyunlar, Casper, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hem profesyoneller hem de oyuncular için yeni Excalibur 34' Monitör - Son Dakika Ekonomi


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