Hem rahibe, hem hırsız, hem kumarbaz! 825 bin doları çaldı, kumarda kaybetti - Son Dakika

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde müdürlük yaptığı Katolik okulundan yüz binlerce dolar çalarak kumar masraflarını ve kredi kartı borcunu ödeyen 80 yaşındaki eski rahibe, dün görülen duruşmada bir yıl bir gün hapis cezasına çarptırıldı. Mary Margaret Kreuper'ın ayrıca 825 bin 338 dolar tazminat ödemesine karar verildi.

BAŞKA RAHİPLERİ DE KUMARHANELERE GÖTÜRMÜŞ

Bağışları denetmekle sorumlu Kreuper'in, 2008'den itibaren 10 yıl boyunca okul hesabından kendi hesabına yaklaşık 835 bin dolar para aktardığı ortaya çıkmıştı. Savcı Poonam Kumar, Kreuper'ın okulun parasıyla başka rahibeleri de kumarhanelere götürdüğünü söyledi. Kumar'ın açıklamasına göre eski müdür bir yandan da öğrencilerin velilerinden yıllık 6 bin dolar olan okul ücretine ek olarak daha fazla bağış yapmalarını istedi. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını Temmuz 2021'de kabul eden Kreuper için iki yıl hapis cezası istenirken yargıç Otis D. Wright II, rahibeye uygun bir ceza bulmakta zorlandığını söyledi.

"GÜNAH İŞLEDİM"

Kreuper de duruşmada çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Günah işledim, yasayı çiğnedim. Hiçbir mazeretim yok." dedi. Bir yıl bir gün hapis ve 825 bin dolar tazminatla cezalandırılan rahibe, serbest bırakıldı. Ancak Kreuper'ın 7 Haziran'a kadar teslim olup cezasını çekmeye başlaması gerekiyor. Savcı Kumar, Kreuper'in hapisten çıktıktan sonra iki yıl boyunca denetimli serbestlik kapsamında olacağını söyledi. Bununla birlikte 2018'de Kreuper'ın yalnız olmadığı ve Lana Chang adlı bir rahibenin de bu hırsızlıkta yer aldığı iddia edilmişti. Savcılıksa sadece Kreuper'ın suçlandığını ve davanın sonlandığını bildirdi.