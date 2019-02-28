Son Dakika Haberleri: Hem Saat Hem Telefon: Nubia Alpha

Hem Saat Hem Telefon: Nubia Alpha

2 saat önce

#mwc #nubia #mwc2019 #nubiaalphaMWC kapsamında tanıtılan bir diğer ürün ise Nubia Alpha oldu.

#mwc #nubia #mwc2019 #nubiaalpha

MWC kapsamında tanıtılan bir diğer ürün ise Nubia Alpha oldu. Hem telefon hem akıllı saat olan üründe 5 MP kamera bulunuyor. Hem normal hem de e-sim destekli sürümü bulunan cihaz bu sayede arama yapabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:54 Kaynak: Youtube

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