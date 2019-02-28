Hem Saat Hem Telefon: Nubia Alpha
2 saat önce
#mwc #nubia #mwc2019 #nubiaalphaMWC kapsamında tanıtılan bir diğer ürün ise Nubia Alpha oldu.
#mwc #nubia #mwc2019 #nubiaalpha
MWC kapsamında tanıtılan bir diğer ürün ise Nubia Alpha oldu. Hem telefon hem akıllı saat olan üründe 5 MP kamera bulunuyor. Hem normal hem de e-sim destekli sürümü bulunan cihaz bu sayede arama yapabiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:54 Kaynak: Youtube
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