Hem Sağlığını Hem de Davayı Kazandı

BERLİN'de kuaför salonu işleten Selim Adanur
, Helios Klinikum Emil von Behring Hastanesi doktorlarının kızı Tuana'yı gereksiz yere ameliyat ettiğini gerekçe göstererek maddi ve manevi 60 bin Euro tazminat talebinde bulundu. Dava süresince mahkeme hakimi üç bilirkişi atadı. Üç bilirkişinin de hastaneyi yanlış teşhis koyduğu konusunda hatalı bulduğunu belirten Selim Adanur, "Davayı sonuna kadar götürmekten yanaydım. Ancak çok uzun ve yıpratıcı bir mahkeme süreci yaşadık. Neredeyse beş yılı geçti. Bu yüzden uzlaşmayı tercih ettik. Süreç bizi çok yordu" dedi. Aile, daha önce mahkemenin 15 bin Euro teklifini reddeden hastanenin 20 bin Euro tazminatı ödemesi üzerine davadan vazgeçti.
'BACAĞI KESİLMEZSE ÖLÜR' DEDİLER
Tuana Adanur, 2012'de bacağındaki ağrılar nedeniyle Emil von Behring Helios Hastanesi'nde tedavi gördü. Doktorlar, küçük kızın bacağında iltihap olduğu gerekçesiyle ameliyata aldı. Ancak daha sonra bacak kemiğinde iltihap değil, kanser hücresi bulunduğu tespit edildi. İkinci kez ameliyat olan Tuana, bir süre kemoterapi de gördü. Şikayetleri geçmeyince bu kez Charite Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Charite Hastanesi'nin doktorları ise küçük kızın bacağının kesilmesine karar verdi. Aile ikinci bir doktorun muayene edip görüşünü almak isteyince, doktorlar karşı çıktı.
HASTANEDE REHİN TUTULDU
Daha da ileriye giden hastane, ailenin Tuana'yı Türkiye
'ye kaçıracağı suçlamasında bulunarak küçük kızı rehin tuttu. Gençlik dairesi velayetinin alınması için devreye girdi. Adanur çiftine velayet davası açıldı. Hürriyet
'in haberlerinin üzerine kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda Berlin
Mahkemesi, 'ikinci görüşün ailenin hakkı' olduğuna ve küçük kızın velayetinin de anne babada kalmasına hükmetti. Charite Hastanesi yönetimi daha sonra Adanur çiftinden gelişen olaylar nedeniyle üzgün olduklarını belirtip, hatalarını kabul etti. Bu olayların ardından Türkiye'ye götürülen Tuana, Ankara
'da ameliyat edildi. Ameliyatın üzerinden altı yıl geçti. Şu anda 11 yaşında olan Tuana, sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor.